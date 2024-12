“Kneepjes van het vak geleerd in de Bar-choc”: Wervikse Menenaar DJ SNES staat al meer dan tien jaar garant voor sfeer

Akim Chouidem (35) mag dan wel ondertussen al even in Wervik wonen, hij is en blijft een trotse Menenaar. In 2013 won hij MNM Start to DJ en dat vierde hij met een ‘meegenomen’ – zo geeft hij in dit interview toe – vlag van Menen rond zich. “Als ik enthousiast ben op een attractie, dan roep ik ‘Mjinde!” Liefde voor de Wieltjesstad in overvloed dus!

Je won in 2013 MNM Start to DJ. Daarna is DJ SNES een begrip geworden, zeker in Zuid-West-Vlaanderen en de Westhoek. Hoe is het allemaal begonnen?

“Nog voor die wedstrijd draaide ik al, vooral in de Bar-Choc in Menen en De Jukte in Geluwe. Eigenlijk deed ik zulke DJ-wedstrijden niet graag. Maar op een avond dacht ik me even te focussen en een set samen te stellen. Ik diende dat in en ben uiteindelijk de winnaar geworden van het jaar 2013. Dat had ik vooraf nooit verwacht! Start to DJ was een heel geestige wedstrijd. In de twee jaar die volgden ben ik fulltime beziggeweest met het DJ’en. Dat jaar ben je de populairste en ik draaide toen zelfs op internationale evenementen.”

DJ SNES in het buitenland of buiten de provincie. Dat klinkt toch al wat anders?

“Dat klopt. Als er één iets is wat ik soms zou willen verbeteren, dan is dat mijn West-Vlaamse tongval, maar ik weet ook dat dat dehuisstijl is. Bepaalde klassiekers, zoals Wervik, zi je nog e bitje wakker? klinken ook gewoon minder goed in standaardtaal. Het is ook niet dat ik het niet kan, want voor mijn werk praat ik weleens met externen van buiten de provincie. Kijk, het hoort erbij. Ik ben een West-Vlaming en ik ben er preus op. Toen ik op de radio kwam, probeerde ik expres in mijn tongval te spreken.”

Laten we zeggen dat DJ SNES gewoon op en top West-Vlaams is. Na die periode ben je dus geëvolueerd naar DJ in bijberoep?

“Sinds 2015 doe ik het inderdaad in bijberoep. Ik voelde dat ik het niet fulltime wou doen. Dan heb ik het niet enkel over het inkomen. Ik weet dat ik oud ga klinken, maar tegenwoordig moet je ook meer bezig zijn met sociale media, contacten leggen en onderhouden… Ik ben daar minder mee bezig. Het gaat bij mij om de techniek.”

Van een DJ wordt vandaag de dag misschien wat meer verwacht dan in 2013. Mag ik bijvoorbeeld zeggen dat je anno 2024 ook een halve MC geworden bent?

“Crowd control is veel belangrijker geworden. Vroeger ging een DJ af en toe een MC (ceremoniemeester die het publiek wat opzweept, red.) meenemen, maar nu wordt verwacht dat je dat als DJ zelf kan. Mij gaat dat wel af, want ik heb geen podiumvrees.”

Hoe is je manier van draaien veranderd doorheen de jaren?

“In het begin draaide ik nog met vinylplaten. In de Bar-choc, waar ik begonnen ben, had je namelijk nog een oude cd-speler. Als je op Play drukte, duurde het bijna een seconde vooraleer je muziek hoorde. Men raadde me dus aan om met vinylplaten te draaien, zoals de meesten toen deden. Ik ben ervan overtuigd dat dat de beste manier is om te leren DJ’en, want dan zal al de rest makkelijker gaan. Ik heb dankzij die periode op gehoor leren draaien. Daardoor heb ik vandaag de dag ook nog steeds een lossere speelstijl. Ik vind het trouwens niet zo moeilijk. Iedereen kan het en volgens mij heeft iedereen gevoel voor ritme. Natuurlijk moet je veel oefenen en is de platenkeuze minstens even belangrijk, maar ik geloof dat ik iedereen kan leren beats matchen in een namiddag.”

“Ik geloof dat ik iedereen kan leren beats matchen in een namiddag”

Da’s alleszins een statement! Je had het over platenkeuze. Jij hebt best een eclectische muziekstijl.

“Dat klopt, maar ik probeer het toch telkens thematisch aan te pakken. Ik ga niet van hiphop naar hardstyle. Het moet klikken. De eclectische stijl is ook wel een kenmerk en een troef. In de halve finale van Start to DJ startte ik mijn set bijvoorbeeld met de intro van de Rescue Rangers (Knabbel en Babbel, animatieserie, red.). Ze vonden dat best straf op de radio!”

Op de radio liet je het ook niet om Menen te ‘representen’. Ook al woon je nu in Wervik, je blijft een trotse Menenaar?

“Zeker! Het is misschien tijd om een bekentenis te doen. (lacht) Ik heb ooit een vlag van Stad Menen meegenomen van een paal die was omgewaaid. Ik wikkelde die vlag rond me voor de finale van MNM Start to DJ. Er zijn dus foto’s van mij, net na die overwinning, met die vlag. Het was een heel mooie vlag, maar nu ben ik die wel weer verloren. Ik kreeg daarna trouwens ook een brief van de toenmalige burgemeester, Martine Fournier, om me te bedanken dat ik Menen zo mooi in de kijker had gezet.”

Je noemt jezelf een Menenaar die woont in Wervik. Toch ben je misschien een halve Wervikaan geworden? Je werkt voor Stad Wervik en je vriendin is een Wervikse. De vraag stellen is een beetje smerig, maar kies je voor Menen of voor Wervik?

“Ik blijf in hart en nieren een Menenaar, maar woon heel graag in Wervik. Ik kan mijn achtergrond niet verloochenen. Menen is waar ik vandaan kom, heeft me altijd gesteund en is wie ik ben. Als ik enthousiast ben, roep ik altijd Mjinde!”

Met welke artiest zou je ten slotte een avondje op stap willen gaan in Menen?

“Kendrick Lamar! Hiphop kan soms eentonig zijn, maar Kendrick heeft dat helemaal niet. Het zijn goeie, luisterbare nummers en zijn albums zijn conceptueel sterk.”