K. H. De Verbroedering organiseert opnieuw kerstconcert: “We proberen ook voor wat vernieuwing te zorgen”

Op vrijdag 13 december vindt het jaarlijkse kerstconcert van de Koninklijke Harmonie De Verbroedering opnieuw plaats in de parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing in Beveren. Nieuw dit jaar is de samenwerking met het koor Pia Voce uit Koolskamp.

Het kerstconcert van de Koninklijke Harmonie De Verbroedering in Beveren is ondertussen een traditie geworden. “We organiseren dit evenement nu al een hele tijd. De editie van vorig jaar is opnieuw goed verlopen. De kerk was mooi gevuld met zo’n 200 aanwezigen en nadien waren er alleen maar tevreden gezichten”, vertelt Koen Louagie, voorzitter van de vereniging.

Ook dit jaar verwacht De Verbroedering dezelfde opkomst. “De ticketverkoop is al aardig op gang geschoten”, gaat Koen verder. “Het kerstconcert kent deze keer trouwens een lichte wijziging, want dit jaar werken we samen met het koor Pia Voce uit Koolskamp.”

parochiekerk

“Op die manier proberen we toch ook voor wat vernieuwing te zorgen. En net zoals vorig jaar zal ook jeugdharmonie De Bevernootjes opnieuw het beste van zichzelf geven”, aldus Koen. Het kerstconcert in de parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing, dat gedirigeerd wordt door Sara Markey, vangt aan om 20 uur.

In voorverkoop kost een toegangskaartje 12 euro, aan de deur betaal je 15 euro. Wie jonger is dan 12 jaar mag gratis binnen.

Tickets zijn te verkrijgen via bestuursleden en leden van De Verbroedering of via www.harmoniebeveren.be.