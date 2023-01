Jubilerende Volksharmonie Sint-Jozef brengt feestelijke ‘Nieuwjaarsklanken’: “We spelen adembenemende stukken uit 125-jarig bestaan”

De Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef zet het nieuwe jaar traditiegetrouw in met het nieuwjaarsconcert ‘Nieuwjaarsklanken’ in cc De Steiger. Na twee afgelaste corona-edities pakt de harmonie ditmaal uit met een feestuitgave die haar 125-jarige bestaan in de schijnwerpers zet.

Het jubileumjaar werd al halfweg november vorig jaar afgetrapt. Op het feest van Sinte-Cecilia werd de jarige volksharmonie plechtig ontvangen op het stadhuis. Het ‘Muziek van de Barakken’ showde zijn nieuwe verenigingsvlag en speelde voor het eerst Menen 1898 in het openbaar, een hymne die speciaal voor het 125-jarige jubileum gecomponeerd werd.

Het thema van Nieuwjaarsklanken 2023 is hoe kan het ook anders Feest!. Op zaterdag 14 en zondag 15 januari duikt de harmonie in haar archieven en maakt ze onder leiding van dirigent Astrid Lecluyse een tijdreis doorheen de afgelopen 125 jaar. Ze speelt de mooiste en meest adembenemende werken, die ooit in een ver of nabij verleden door de harmonie opgevoerd werden.

“We ontvangen ditmaal geen gastvedette. Het wordt een puur muzikaal gebeuren waarin we de voorbije 125 jaar belichten. Dat doen we in vijf periodes van telkens 25 jaar”, zegt voorzitter Dominiek Allaert (56).

Welkomstdrankje

“In het eerste deel van het concert passeren de eerste 100 jaar de revue. Het tweede deel zoomt uitgebreider in op de laatste 25 jaar. De muziek gaat gepaard met archiefbeelden en foto’s. Mooie momenten zoals van onze reizen. We spelen onder meer de meest memorabele stukken uit de voorbije edities van Nieuwjaarsklanken. Met ludieke acties zorgen we ook af en toe voor een humoristische noot tijdens het optreden. Ook het trommelkorps Barakatak en jeugdharmonie Athalo voegen zich bij ons op het podium.”

“Samen sluiten we het concert af met onze gloednieuwe hymne Menen 1898. Dan zullen we met een honderdtal muzikanten op het podium staan. Bram Vandendriessche uit Wevelgem is de presentator van dienst”, legt de voorzitter uit.

Onze vereniging hangt goed aan elkaar en er is voldoende instroom van jongeren

Het concert in de theaterzaal van cc De Steiger begint op zaterdag 14 januari om 20 uur en op zondag 15 januari om 15 uur. “Maar we verwachten iedereen al een uur vóór aanvang van het spektakel aan de ingang aan de voorkant van het cultureel centrum. We trakteren dan met een welkomstdrankje en de aanwezigen kunnen de historiek van de voorbije edities van Nieuwjaarsklanken overlopen. Alle affiches van de voorbije veertig jaar zijn immers tentoongesteld in de gang die naar de theaterzaal leidt. Tickets voor ons nieuwjaarsconcert kosten 14 euro en kunnen besteld worden op onze website www.volksharmoniemenen.be.”

ParkProms

Het nieuwjaarsconcert is het eerste van een hele reeks concerten. Want met een bijzonder druk jubileumjaar voor de boeg bewijst de Volksharmonie dat ze na 125 jaar nog altijd springlevend is. “Zelfs de coronacrisis heeft daar niets aan kunnen veranderen. We hebben er nauwelijks onder geleden”, weet Dominiek, die al zeven jaar voorzitter is van de Volksharmonie. “Onze vereniging hangt goed aan elkaar en er is voldoende instroom van jongeren. We hebben de muzikanten gebriefd dat 2023 een druk en lastig jaar belooft te worden. Iedereen ziet het evenwel zitten om er een prachtig muzikaal jaar van te maken. Op zondag 26 februari staan we alweer op de planken. In Park Ter Walle brengen we dan samen met Ingeborg Muziek uit Mijnen Tijd. Op zaterdag 15 april wordt ParkProms het onbetwiste hoogtepunt van het feestjaar. Dat wordt een groots concert in Park Ter Walle met Geena Lisa, Gene Thomas, Carl Huybrechts, Jan Wuytens, Griet Samain en Boom’n van de Weireld. Op zaterdag 23 september geeft ons trommelkorps Barakatak een concert in cc de Steiger en op zondag 12 november plannen we een familievoorstelling in Park Ter Walle.”