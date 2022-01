Jongensdroom RHEA komt uit: Main Stage op Rock Werchter 2022!

Naast de Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers, zal ook de Belgische rockgroep RHEA, met de uit Anzegem afkomstige gitarist Guillaume Lamont, de weide in vuur en vlam zetten in Werchter het eerste weekend van juli. RHEA staat op vrijdag 1 juli op de Main Stage. “Het is surreëel, meer dan een kinderdroom die werkelijkheid wordt”, mijmert Guillaume Lamont (25).

Na twee uitgestelde edities zal het pop- en rockfestival volgende zomer weer plaatsvinden van 30 juni tot 3 juli 2022 in de deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Rotselaar. De Line Up ligt grotendeels vast en ongeveer twee derde van de tickets voor het festival is de deur al uit. Recent kreeg de vijfkoppige band RHEA het fenomenale nieuws te horen dat hun bandnaam op de affiche zal prijken.

“Tot op de dag van vandaag geloof ik amper dat het gaat gebeuren”, vertelt Lamont. “Toen het management ons inlichtte, hebben we er ettelijke flessen champagne op gedronken, maar het nieuws is pas echt beginnen doordringen toen de organisatoren van Rock Werchter ons begonnen taggen op sociale media. Het is zalig om in de line up te staan samen met kanjers als Pearl Jam, Metallica en Twenty One Pilots.”

Meedoen met de grote jongens

“Ook dat we op de Main Stage geprogrammeerd staan, is zot. We worden overladen met berichten. Het voelt alsof we nu mogen meedoen met de grote jongens. De komende tijd zullen we ons focussen op het in elkaar steken van een goede show”, vervolgt de guitarist die de catchy vocals van zanger Jorge Van de Sande licht ontvlambaar maakt met zijn harde gitaarriffs geflankeerd door de stevige drums.

“Dat zal de komende weken een heel denkproces worden. Welke nummers we zullen spelen en in welke volgorde, hoe de show opdelen, welke belichting en andere topics zullen we met de voltallige band voornamelijk zelf bepalen. Ik ben iemand die graag zelf de touwtjes in handen houdt en er zelfs heel strikt in is om samen met de anderen alle stappen van het proces zelf te doorlopen en in te vullen. Sowieso zal het iets vernieuwends worden, iets dat we nog niet hebben gedaan.

Fantastisch vervolg

Het vijftal kwam in 2016 in de schijnwerpers te staan als één van de acht finalisten van ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel. Na deze vliegende start volgde een intense zoektocht naar de geknipte gitarist en een eigen sound waarbij er ondertussen in Europa getoerd werd. De band bestaat momenteel uit Jorge Van De Sande (zang), Guillaume Lamont (gitaar), Hannes Cuyvers (gitaar), Matthijs Machtelinckx (bas) en Dajo Vlaeminckx (drums).

In 2020 kwam de kentering met de ep ‘Lust For Blood part 1’ die ze samen met producer Alex Newport (bekend van zijn samenwerkingen met onder meer Bloc Party, The Mars Volta en Sepultura) inblikten. In augustus 2021 verdrong RHEA ‘Zitti e Buoni’ van Måneskin na 13 weken van de eerste plaats van De Afrekening met het nummer ‘Rather Be Nothing’. Maar daar stopte het niet. In november speelden ze hun eerste grote show in de Ancienne Belgique. En dàt krijgt dus in de zomer een fantastisch vervolg op 1 juli in Werchter. (GV)