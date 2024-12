Jo Vally brengt warme kerstsfeer naar casino Silt in Middelkerke

Op zaterdag 21 december zal casino Silt in Middelkerke baden in de magie van kerst, want Jo Vally – een icoon in de Vlaamse muziekwereld – staat die avond op het podium met een uniek kerstconcert. Al meer dan twintig jaar pakt Jo Vally uit met kerstshows, die het publiek weet te appreciëren. Dit jaar brengt hij zijn geliefde traditie voor het eerst naar het nieuwe casino Silt.

Jo Vally heeft een bijzondere band met Middelkerke en dat gaat verder dan zijn concerten. “Ik heb hier een bescheiden tweede verblijf”, vertelt hij. “Het is geen luxe, gewoon een appartementje. Maar Middelkerke voelt voor mij altijd als thuiskomen. Van kleins af kwam ik hier op vakantie met mijn peter. Hij huurde een villa en dat heeft zoveel mooie herinneringen achtergelaten. Toen ik later iets aan de kust wilde kopen, dacht ik meteen aan Middelkerke, niet aan andere kustplaatsen.”

Uitzonderlijke muzikanten

Met een zeskoppige liveband en een indrukwekkende celliste belooft de avond een muzikaal feest te worden. “We brengen een echte kerstervaring”, zegt Jo Vally. “Van traditionele kerstliederen zoals Stille Nacht en White Christmas, tot moderne klassiekers. Daarnaast hebben we een fantastische zangeres, Nadja, en indrukwekkende visuals op een grote LED wall. Dit is kerst in zijn puurste vorm.”

Jo Vally staat bekend om zijn Nederlandstalige versie van Chris Rea’s Driving Home for Christmas, getiteld Op Weg naar Kerstmis. Ook dit nummer mag niet ontbreken. “Het is een lied dat perfect past bij de warme, nostalgische sfeer van kerst”, legt hij uit. Het concert bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige kerstliederen, met speciale momenten zoals een a capella uitvoering van Leonard Cohen’s Hallelujah.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een groep uitzonderlijke muzikanten, waaronder enkele vaste leden van Will Tura’s vroegere band. “In Vlaanderen hebben we echt topmuzikanten”, benadrukt Jo Vally. “Het wordt tijd dat ze de erkenning krijgen die ze verdienen. Muzikaal hoeven wij niet onder te doen voor het buitenland.”

Gevarieerd programma

De show, die om 20 uur begint, bestaat uit twee delen van elk een uur en een kwart. “We brengen een gevarieerd programma en ik kan beloven dat er geen enkel saai moment zal zijn”, zegt Jo. Hij nodigt het publiek uit om met een open geest te komen. “Ik hou niet van vooroordelen. Kom kijken, ervaar de sfeer en geef daarna je mening. Kerst is een tijd van samen zijn, van warmte en muziek en dat willen we delen met iedereen”, zegt hij. “We steken er veel liefde en energie in.”