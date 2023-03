Jo Arend (65): “Ik deel mijn liefde voor de muziek graag”

Johan Van Arend, alias muzikant en entertainer Jo Arend, is 65 geworden. Vorige week bezorgde hij de YEPKVO-senioren nog een gezellige dansnamiddag in Zaal Ten Stuyver.

Hij etaleerde nog eens zijn groot muzikaal talent aan de keyboard en zong evergreens van onder anderen Gilbert Bécaud, Fats Domino en Frank Sinatra. De aanwezigen genoten met volle teugen en lieten zich meevoeren op de muziek die Jo hen bracht.

Music was my first love, de monsterhit van John Miles, mag beschouwd worden als het levensmotto van Oostendenaar Johan Van Arend. Hij werd in Nieuwpoort geboren in 1958 en op zesjarige leeftijd leerde hij trommel en blokfluit spelen. Later volgde de klarinet, waarop hij radiodeuntjes naspeelde. Hij volgde muziekstudies in Veurne, De Panne en Gent en zijn eerste optreden in De Panne dateert van 1970. Hij speelde klarinet en zijn pa zat aan de orgel. Zo werd hij een veel gevraagde muzikant in verschillende liveorkestjes van toen.

Melipark

Na zijn legerdienst startte hij in De Panne een eigen zaak, Taverne 1900, een soort café-chantant, en hij evolueerde er ook tot zanger-entertainer. Ondertussen ontpopte hij zich tot huismuzikant in het Melipark, waar hij, met een gevarieerd aanbod livemuziek, voor de nodige ambiance zorgde voor de bezoekers.

Als muzikale duizendpoot vestigde hij zich in de jaren 80 in Oostende en dan volgde de grote doorbraak, niet alleen als gangmaker van het jazzfestival, maar ook als allround muzikant in de casino’s aan de kust: Oostende, Middelkerke, Blankenberge en Knokke. Zijn muzikale veelzijdigheid (klarinet, sax, keyboard) en zijn wereldwijd repertoire maken hem bekend tot in het buitenland. Als solist, en met zijn combo, werd hij gevraagd in befaamde casino’s, hotels, jazzclubs en festivals in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, tot zelfs in de States. Hij oogstte ook een daverend succes met een reeks concerten, Tribute to Fats Domino, met een orkest van 18 man.

Hoogtepunten in zijn muzikale loopbaan waren de vele cruises die hij geanimeerd heeft en waar hij instond voor de begeleiding van de vedetten. In het casino van Koksijde stelde hij, in 2012, met zijn Jo Arend Jazz Quartet (met onder meer gitarist Ghislain Slingeneyer en pianist Marc Aleyn) alweer een nieuwe cd voor, Cute, met 14 jazznummers.

’t Leopoldje

“De jongste tijden heb ik veel artiesten begeleid, optredens gedaan, solo en in combo en ik ben voortdurend bezig met muziek”, vertelt Johan. “Ik ga opnieuw de jazzy toer op met een nieuw quartet of kwintet. Ik treed regelmatig op in ’t Leopoldje, op de zeedijk van Oostende, het mekka van de jazz. Ik werk ook als huismuzikant in het restaurant van het Oostendse casino, elke laatste zondag van de maand. We worden wat ouder, maar muziek houdt me jong en actief. Ik deel mijn liefde voor de muziek graag met andere mensen!” (FRO)