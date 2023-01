Isolde Lasoen komt naar het Labadoux Festival

Op zaterdag 6 mei staat Isolde Lasoen om 16.30 uur in de concerttent op het Ladadoux Festival op de festivalweide langs de Trakelweg.

Isolde is niet alleen drummer bij Daan, Absynthe Minded en in tal van andere projecten, maar ook een veelzijdige muzikante, zangeres, tv-persoonlijkheid én frontvrouw van haar eigen band. Als simpelweg Isolde Lasoen – voortaan mét achternaam maar nog steeds begeleid door haar vaste muzikanten – geeft ze een nieuwe wending aan haar solocarrière, mét een nieuwe plaat die eraan komt. De kiem van ‘la nouvelle Isolde’ is terug te voeren tot 2021 en haar versie van ‘The Four Horsemen’, de culthit van Aphrodite’s Child, de progrockband van Vangelis en Demis Roussos. Ze stond er 12 weken hoog mee in de Vox-lijst van Radio 1 en zelfs meerdere weken op 1. Dat succes gaf haar de goesting om aan een nieuwe (ze noemt het zelf ‘excentrieke’) soloplaat te werken en daarbij helemaal haar eigen ding te doen. Al haar invloeden, alles waar ze van houdt, laat ze doorsijpelen: van haar opleiding als jazzdrummer over soundtrack en psychedelica tot progressieve rock en Franse muziek uit de jaren 70. Terwijl ze voor zowat alles in haar leven houdt van less is more, laat ze zich in haar muziek volledig gaan, met rijke arrangementen, een uitgebreid instrumentarium, dramatische harmonieën, bombast en epische melodieën.

Wie opent op vrijdag 5 mei de eerste uitgave van BarBarak op het nieuwe podium? Labadoux gaat op zoek naar lokaal DJ-talent om in de kijker te zetten. Uit een online voorronde via Mixcloud worden de vijf beste sets geselecteerd voor een live finale op 10 maart in café De Fagot. De winnaar krijgt de eer om de BarBarak voor het eerst officiëel te openen. (Patrick D.)

