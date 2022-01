Introver totaal onverwacht in Brugse preselectie Humo’s Rock Rally

Op zaterdag 26 februari vindt in de Magdalenazaal de Brugse preselectie van Humo’s Rock Rally plaats. De meest opvallende deelnemer is ongetwijfeld Introver. De indiepopband rond zanger-gitarist Bert Blondeel mag zich een van de honderd Rock Rally-uitverkorenen noemen uit liefst 683 inzendingen. Echter: toen dit nieuws bekend raakte, bestond er nog geen band.

Eind jaren negentig vormden Bert Blondeel (zang en gitaar), Filip Huyghebaert (zang en gitaar) en Andries De Reyghere (zang en drums) Introver. Het drietal maakte deel uit van de toen bloeiende Studio Muscle-scene, die in De Kelk maandelijks met legendarische thema-avonden uitpakte.

Beroepsactiviteiten

Uit die scene kwamen de portables voort, een van de beste rockbands die Brugge tot op heden voortgebracht heeft. “Met Introver stonden we tal van keren in hun voorprogramma. Ook het dichterscollectief Het Venijnig Gebroed nam ons geregeld op sleeptouw”, schetst Blondeel. “Na een vijftal jaar viel Introver, door beroepsactiviteiten uit elkaar.”

Blondeel bleef echter muziek maken en vond in Stefan Gulinck (gitaar), Dieter Claus (bas) en Thomas Steurbaut (drums) medestanders bij de oprichting van Fortran, een postrockcombo die in zowat alle cafés op de Vlasmarkt in Gent gespeeld heeft.

Slaapkameropnames

“Voor zowel Introver als Fortran maakte ik profielen op vi.be aan, een handige digitale tool die je de kans biedt om iedereen kennis te laten maken met je muziek”, duidt Bert Blondeel.

Op die manier werd Introver, Blondeels soloproject met slaapkameropnames, voor Humo’s Rock Rally geselecteerd. Toen dit nieuws bekend raakte, bestond de band echter nog niet. “Ik heb toen snel met Stefan en Dieter gebeld en die wilden zich engageren, net als drummer Hans Gruyaert (van de portables, red.) en zijn partner Lobke d’Hespeel”, legt zanger-gitarist Blondeel uit.

Meteen eindpunt?

Afgelopen dinsdag vond de eerste repetitie van Introver 2.0 plaats in Evergem. Als ze niet naar de halve finale van Humo’s Rock Rally doorstoten, is de kans reëel dat de groep er meteen weer mee ophoudt.

“We hebben allemaal een job en houden er een gezin op na. Ik weet niet of dit te combineren valt met repetities en optredens”, besluit Blondeel.