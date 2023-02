Hartverwarmende Lichtsprankels met Katrien Verfaillie in Oostkamp

Op vrijdag 3 februari gaat het concert ‘Lichtsprankels’ door in de kerk van Sint-Godelieve-Moerbrugge. Katrien Verfaillie brengt met dit concert een mooie mix van West-Vlaamse liedjes in combinatie met haar pianowerk.

Het is een concert omgeven door een passie en muziek recht uit het hart. Katrien Verfaillie ontdekte haar talent om pianomuziek te schrijven op de dag dat haar vader stierf, zo’n 14 jaar geleden. Vanuit het niets puzzelt ze haar stukken ineen tot elke noot, elk gevoel juist zit. Weg van regels, onvoorspelbaar en toch harmonieus. Ze speelt als een doorleefde pianiste, nu eens badinerend zacht, dan weer ritmisch strak. Ze zoekt en schaaft tot de toetsen haar verhaal vertellen, tot de melodieën haar ziel tonen. Tijdloze schoonheid, ontroerend in zijn eenvoud.

Viraal op socials

In 2020 tijdens de eerste golf van corona, bezingt Katrien het gemis van elkaars warme aanwezigheid iń Kunnik nemi na joen komn op de melodie La Montagne van Jean Ferrat. Het lied sloeg in als een bom en ging meteen viraal op sociale media. In maart 2021 pakte Katrien uit met een mooi luisteralbum en bracht daarin op haar manier hulde aan alle zorgwerkers. Momenteel schrijft en werkt zij aan nieuwe liefdesliedjes voor een nieuw album dat uitkomt in oktober 2023.

Hart onder de riem

Het was Dirk Van de Caveye die Katrien Verfaillie leerde kennen tijdens een huisconcert met sprekende teksten en pianomuziek die schitteren in hun eenvoud. “De titel Lichtsprankels spreekt voor zichzelf. Sprankeltjes licht die voor sommige mensen misschien wel het verschil kunnen maken. Al wie begaan is met warme zorg een hart onder de riem steken. De concertruimte zal dan ook letterlijk aangekleed met lichtsprankels. Een mooie oproep aan iedereen : ‘This little light of mine, I’m gonna let it shine’. Zo kunnen we ook een steentje bijdragen aan Oostkamp, een warme gemeente ” zegt Dirk. (GST)

De toegangsprijs bedraagt 12 euro consumptie inbegrepen en het concert start om 20 uur. Info en kaartenverkoop : vandecaveyedirk@gmail.com ofwel telefonisch: 0486 96 06 60.