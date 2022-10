Harmonie De Bie ontvangt Jelle Cleymans op Night of de Bie: “Samen spelen we zijn eigen nummers en bekende covers”

Harmonie De Bie organiseert op zaterdag 12 november om 20 uur voor de zesde keer de Night of De Bie. In zaal Barthel loodst dirigent Stan Christiaens zijn muzikanten doorheen een spetterende showavond met als kers op de taart een gastoptreden van Jelle Cleymans.

“Sinds 2010 organiseren we tweejaarlijks een Night of De Bie. Die is geïnspireerd op Night of the Proms in het Antwerpse sportpaleis, maar dan in Rekkem met onze harmonie De Bie in de hoofdrol”, zegt voorzitter Francis Duthoy (39) van de Rekkemse koninklijke harmonie.

“Het is niet voor het eerst dat we een special guest uitnodigen om onze showavond extra glans te geven. In 2014 concerteerde Klaas Delrue van Yevgueni samen met de harmonie en in 2016 zette Geena Lisa de zaal in vuur en vlam met haar discoklassiekers. In 2018 zongen we samen met charmezanger Jens en zorgde mentalist Gili voor enkele tricks. In 2020 was er geen show om de alom gekende reden.”

Van klassiek tot pop

Dit jaar bokste de harmonie een nieuwe show in elkaar met opnieuw een special guest om u tegen te zeggen. “Zanger en liedjesschrijver Jelle Cleymans komt ons op het podium vervoegen. Samen spelen we enkele van zijn eigen nummers en bekende Nederlandstalige covers van Bart Peeters, De Kreuners… Eerder op de avond zullen alle andere genres van de muziek de revue passeren: van bekend klassiek werk van Beethoven over filmmuziek naar de popmuziek van Coldplay. Tijdens de Night of De Bie staat onze voltallige harmonie – 35 muzikanten van 16 tot 79 jaar – op het podium, aangevuld met en muziekcombo bestaande uit gitaar, basgitaar en piano.”

“Op 11 december sluiten we 2022 in schoonheid af met een kerstconcert samen met het Sint-Niklaaskoor. Nieuwe muzikanten die graag onze harmonie willen vervoegen, zijn altijd welkom”, besluit de voorzitter.

(Carlos Berghman)