Guy Verlinde stelt nieuw bluesalbum voor in Gistel: “Met eerbetoon aan onze dierbare vriend Tiny Legs Tim”

Bluesmuzikant en ex-Aartrijkenaar Guy Verlinde stelt zijn nieuwe album voor op vrijdag 7 februari in het vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel. “Promised Land Blues is een akoestisch bluesalbum dat diep geworteld is in de traditie, maar niet bang is om nieuwe horizonten te verkennen.”

Ex-Aartrijkenaar Guy Verlinde (48) heeft een nieuw bluesalbum klaar en speelt dat op vrijdagavond 7 februari in het vrijetijdscentrum Zomerloos in Gistel. “Promised Land Blues is een akoestisch bluesalbum dat ik samen heb opgenomen met Tom Eylenbosch. De voorbije jaren hebben Tom en ik met onze verhalende bluesnummers een uniek geluid ontwikkeld, dat diep resoneert bij het bluespubliek in België en daarbuiten. In 2024 werden we daar zelfs voor bekroond met de Belgian Blues Award voor Beste Duo”, begint Guy, wiens roots in Aartrijke liggen. Ondertussen woont hij al vele jaren in Gent.

Gedeelde passie

Promised Land Blues is het zeventiende album voor Verlinde. De voorbije jaren domineerde hij de Belgische bluesscene en speelde in talloze clubs en festivals waar hij de affiche deelde met grootheden als B. B. King, John Fogerty, Tony Joe White, Santana… “Ik leerde Tom ‘Brittle Bones’ Eylenbosch kennen in het hart van de Gentse bluesscene. Door zijn kwetsbare gezondheid tijdens zijn jeugd, vond Tom troost in de piano. Door zijn toewijding werd hij op 16-jarige leeftijd één van de jongste pianoleraren in België. Tom was een jonge talentvolle pianist toen ik hem leerde kennen. Vandaag is hij nog steeds jong 24 jaar en heeft hij nog meer talent. Het is fantastisch om met hem samen te werken. Elk nummer op Promised Land Blues weerspiegelt onze gedeelde passie voor de blues.”

Maatschappijkritiek

Het album is een mix van nieuwe maatschappijkritische songs, zoals Tears Over Gaza en World Goin’ Wrong en traditionele bluespareltjes. “Geen enkel album zou compleet zijn zonder een Tiny Legs Tim-nummer, en Hard to Admit is een oprecht eerbetoon aan onze dierbare vriend, die in 2022 overleden is.”

Wie erbij wil zijn op het albumreleaseconcert op vrijdag 7 februari, kan tickets bestellen op de website van de stad Gistel. Een ticket in voorverkoop kost 18 euro en aan de deur 23 euro.

Info: www.guyverlinde.com