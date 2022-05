Gullegem Metal Fest is terug van weggeweest

Na 18 jaar kunnen liefhebbers van metal, hardrock en hardcore op zaterdag 28 mei in en om de dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele weer hun hart ophalen bij het Gullegem Metal Fest (GMF).

Een achtkoppige ploeg blies het gebeuren nieuw leven in en kon rekenen op zo’n 500 aanwezigen. Drie beginnende bands werkten in de voormiddag een heuse battle af om te bepalen wie volgend jaar op het podium de spits mag afbijten.

Tot even voor middernacht is het daarna headbangen op optredens van WUK?! When Union Kills, Orthanc, Powerstone, Aeveris, Temptations for the weak, After All, Schizophrenia en Dyscordia. De organisatoren hopen hun GMF zo vlug mogelijk tot een tweedaagse uit te breiden. Deze versie was alvast zo goed als uitverkocht. (AV)