Glenn luisterde 55.392 keer naar hetzelfde nummer van Elvis op Spotify: “Ik ben het nog lang niet beu”

Glenn Cosyn luisterde dit jaar maar liefst 55.392 keer naar het nummer ‘If I can dream’ van Elvis Presley. Het nummer duurt 3 minuten en 12 seconden… dat betekent dus 10.635.264 seconden luisterplezier of dagelijks zo’n 8 uur en 4 minuten. Het nummer heeft een speciale betekenis voor de 34-jarige Bredenaar. Hij hoopte bij de start van het jaar de kaap van 10.000 te ronden, maar was zelf verrast om te zien dat hij het nummer uiteindelijk dus véél meer had beluisterd. “Ik trek mij op aan muziek sinds ik een trombose heb gehad.”

Glenn heeft er – om het zacht uit te drukken – enkele bijzonder zware jaren opzitten. In 2019 kreeg hij een trombose. Als gevolg daarvan moest één van zijn handen geamputeerd worden. Hij moest ook een operatie aan zijn heupen ondergaan en kan sindsdien minder goed stappen. Hij verbleef 110 dagen in het ziekenhuis en kwam nadien naar het BZIO in Oostende om te revalideren. Hij woonde vroeger in Aalst maar kon niet terug naar zijn vorige woning doordat hij een rolstoel nodig had. Hij verhuisde naar een gelijkvloers appartement in Bredene en leerde met dank aan zijn kinesist terug beter stappen. “Ik heb heel wat moeten verwerken”, vertelt Glenn over die moeilijke periode. “Tijdens mijn revalidatie brak corona uit waardoor ik naar buiten kon en ik ben de voorbije vier jaar amper buiten geweest. Ik was altijd bang dat mensen me zouden uitlachen. Ik heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en online spel leren kennen en sindsdien ben ik daar redelijk intensief mee bezig. Omdat ik moeilijk kan slapen, speel ik soms tot een stuk in de nacht door.”

Tijdens het gamen zet hij altijd muziek op. “In de zomer van 2023 heb ik de film Elvis gezien. Op een bepaald moment kwam er een scène in over de ’68 comeback special’ met het nummer If I Can Dream. Ik ben dat beginnen opzoeken en de tekst sprak me meteen aan. Het gaat erover dat mensen zouden moeten samen zijn. Het nummer is geïnspireerd op de bekende speech van Martin Luther King.” In 2023 luisterde hij al 5.446 keer naar het nummer. “Ik had die Spotify Wrapped vorig jaar gedeeld met mijn vrienden. Ze daagden me uit om beter te doen én ik ben die uitdaging echt aangegaan.”

10.000 keer

Zijn doel was om het nummer meer dan 10.000 keer te beluisteren. “Ik was er vorige maand nog altijd mee bezig. Ik wilde graag die kaap ronden, maar ik wist niet hoeveel keer ik al geluisterd had. Toen de cijfers opeens verschenen kon ik amper geloven dat ik al aan meer dan 55.000 keer zat.”

Zelf is hij het nummer verrassend genoeg nog niet beu. “Ik krijg er nog altijd kippenvel van”, zegt Glenn. Zijn omgeving daarentegen werd Elvis ondertussen wel al beu. “Mijn kinesist keek er al naar uit tot wanneer het voorbij zou zijn. De mensen die komen om mij te helpen in de dagelijkse taken hebben ook heel wat meegeluisterd. Ze wisten waarom ik het deed, maar vinden het nummer op den duur niet meer zo leuk om naar te luisteren.” Ook het geduld van de buren raakte op een gegeven moment op. “Ik ben dan begonnen om met een koptelefoon te luisteren en die is ondertussen al volledig versleten.”

Hoofd leegmaken

Het komende jaar zal Glenn het nummer niet meer zo vaak opzetten. Muziek blijft wel belangrijk. “Ik luister ook naar heel wat andere nummers. Ik zet het op en zo kan ik mijn hoofd wat leegmaken.” Glenn heeft ondertussen nieuwe vrienden leren kennen en voelt zich al beter dan de voorbije jaren. “Ik kom terug wat meer buiten en kan geniet van de tijd die ik met mijn vrienden kan doorbrengen. Ik zou graag terug werken of iets van vrijwilligerswerk doen, maar ik krijg vaak het deksel tegen mijn neus. Dat is bijzonder demotiverend want ik ben eigenlijk wel goed met IT en ik zou die talenten graag gebruiken.”

Voor volgend jaar denkt Glenn er alvast aan om een nieuwe uitdaging aan te gaan. “Ik weet nog niet precies wat ik zal doen, maar het zou leuk zijn om opnieuw iets te doen. Dit record zal ik wel nooit meer halen.”