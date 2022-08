Geslaagde tweede editie van vierdaagse Doedelfeesten in Koekelare

De tweede editie van de vierdaagse Doedelfeesten in Koekelare zitten erop en de organisatoren zagen dat het goed was.

Vier dagen naeen kwam er heel wat volk opdagen om onder andere Leah Bien, de Ierse folkgroep Maeve, Mother Mercury (Queen tributeband), Jettie Pallettie en Edje Ska aan het werk te zien. Maar afgelopen maandagnacht spande fuifbeest numéro uno Sergio de kroon en zong de pannen van het dak. Een feestje werd het van jewelste.

En dan kwam de verrassing van de avond. Organisator Andy Eeckloo, nam de microfoon en zong tot ieders verrassing een duet met Sergio. Niemand van de talrijke aanwezigen kon zijn ogen en oren geloven, toen hij als extra extra bisnummer met Sergio het prachtige nummer De Vlieger van Andre Hazes. Iedereen was werkelijk met verstomming geslagen, want niemand wist dat er in Andy een verborgen zangtalent schuil gaat. (EV)