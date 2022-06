Ex-gitarist Spoil Engine pakt uit met nieuwe metalband Mantah: “Eerst een plaat, dan het podium op”

Met Mantah ziet een nieuwe West-Vlaamse metalband het levenslicht. De vijfkoppige formatie is het geesteskind van Poelkapellenaar Bart Vandeportaele, die acht jaar lang de gitaar hanteerde in de bekende Roeselaarse metalgroep Spoil Engine.

Een manta of duivelsrog is een tropische vis, maar daar heeft de naam van de nieuwe West-Vlaamse metalband Mantah eigenlijk weinig mee te zien. “De naam verwijst in de eerste plaats naar de Opel Manta, een sportieve wagen waarvan de opgezette modellen mij aan de jaren negentig doen denken”, steekt bassist Bert Nauwynck (38) uit Ichtegem van wal. “Ik kwam tijdens een lange brainstorm met die naam op de proppen omdat ik vind dat die goed bekt. Maar omdat er al heel wat bands en dj’s met die naam bestaan, hebben we er een ‘h’ aan geplakt. Zo klinkt het ook nog wat cooler.” (lacht)

Mantah – uit te spreken in het plat West-Vlaams – brengt moderne metal met een vette knipoog naar de jaren negentig. “Bekende nu metal-kleppers als Korn en Linkin Park, maar ook modernere nakomelingen als While She Sleeps en Architects hebben onze sound beïnvloed”, zegt gitarist Bart Vandeportaele (39) uit Poelkapelle. “De nineties vibe is zeker aanwezig, maar we willen meer zijn dan een nostalgische trip en een breed publiek bereiken.”

Wacken Open Air

Bart speelde acht jaar lang gitaar bij de succesrijke metalband Spoil Engine, die hij in 2018 vaarwel zegde. “Het was een fantastische periode”, mijmert hij. “We stonden zelfs op Wacken Open Air, het grootste metalfestival ter wereld. Maar het internationaal touren viel niet langer te combineren met mijn gezin en werk als leerkracht. Met Mantah zijn we iets minder ambitieus, maar we hopen wel onze stempel te kunnen drukken op de Belgische en Nederlandse metalscene.”

Chemie

Bart Vandeportaele en Bert Nauwynck speelden ooit samen in het ter ziele gegane Circle Logic waar Mantah-zanger Sven Herssens (39) uit Lichtervelde de microfoon hanteerde. “Toen het begon te kriebelen om een nieuwe band op te richten, waren Bert en Sven voor mij een logische keuze”, zegt Bart. “Sven schrijft alle songs en grijpt tekstueel vaak terug naar zijn moeilijke jeugdjaren. Voor we het wisten zaten we in het repetitiekot in de tuin van Bert en de chemie was er direct. Gitarist Dennis Wyffels (28) uit Slijpe en drummer Lothar Ryheul (25) uit Torhout maken Mantah compleet. Lothar en Sven maken trouwens ook deel uit van de West-Vlaamse metalband Fields of Troy.”

De jongens van Mantah weten wat ze willen en zochten ondersteuning, onder andere via de projectsubsidie van Oaze, het platform voor jonge makers. “Dankzij die toelage konden we ons metalproject uitwerken op de manier waar we ons goed bij voelen en we zijn heel blij met het resultaat”, zegt Bert. “Op 10 juni lanceren we onze eerste single Game Over met bijhorende videoclip. Vanaf dan zullen we stelselmatig meer muziek de wereld insturen.”

Videoclip

Aan live optredens is Mantah voorlopig nog niet toe. “Alvorens op te treden, willen we eerst verder werken aan ons album”, vertelt Bert. “Alle nummers zijn al tot in de puntjes uitgewerkt en voor de productie werken we samen met Tomster Studios uit Nederland. We lanceren het album op 29 oktober in Club de B in Torhout. Dan zal het publiek ons ook voor het eerst live aan het werk kunnen zien. Vanaf dan hopen we uiteraard om zoveel mogelijk concertzalen en festivals af te kunnen schuimen.”