Dreeffestival is tijdens Tieltse Feesten aan vierde editie toe: “Het is vooral de sfeer die het hem doet!”

Ook in de Patersdreef is het dit weekend weer drie dagen genieten van muziek en sfeer. Het doodlopend stukje weg werd vroeger ingenomen door het Patersdreef Bluesfestival, maar nu zijn de mensen van vzw Dreef aan zet.

“We organiseren wat culturele evenementen, maar dé organisatie blijft het Dreeffestival tijdens de Tieltse Feesten. Voor corona hadden we al drie geslaagde edities die ook jaar na jaar groeiden. Je zag ook dat de mensen vlotter de weg naar ons vonden. Van de Kortrijkstraat tot aan het einde is naar schatting wel plaats voor duizend toeschouwers en dat haalden we de jongste edities ook”, zegt Thomas Vandenhouweele.

Het programma is erg divers. “Vrijdag is onze rockavond. We trachten ook nieuw opkomend talent te boeken dat nu nog betaalbaar is, maar binnen enkele jaren allicht niet. Op zaterdag gaan we meer de toer van de funk en de hiphop op. Zo komt 4T4 opnieuw draaien. Na de vorige keer was hij erg enthousiast om terug te keren. Op zondagavond programmeren we geen groepen, maar zijn er dan weer dj-sets en laten we iedereen nog eens goed dansen. We hanteren overigens de sluitingsuren van de Tieltse Feesten, op vrijdag en zaterdag om 3 uur, op zondag om 1 uur. Maar ook overdag heerst de leuke Dreefsfeer, voor kinderen is er randanimatie, er staat een springkasteel, is er een schminkstand…. Het is de sfeer die het hem doet.” Dankzij de gulle sponsors en de stad Tielt kan het Dreeffestival gratis blijven. Er wordt ook ingezet op ecologie, door het gebruik van ledverlichting en herbruikbare bekers.

Programma Dreeffestival

• Vrijdag 1 juli: The RG’s (BE), Meltheads (BE), Tramhaus (NL) Afterparty met Sofie Angels & The Captain (BE).

• Zaterdag 2 juli: Muziek overdag wordt gekozen door Jelle Denturck en Pieter-Willem Lauwers. Live muziek met Weireldverbeteroars (BE), Izomo (BE), Naft (BE) + Twerkshop (BE) Afterparty met DJ 4T4 en DJ Gordijntje (BE).

• Zondag 3 juli: DJ sets met Kapitein Seppos, Mr. B, Carlamote. (WVS)