Dreambeats trapt Vlaamse festivalzomer op gang

2020 moest hét jaar worden voor de organisatoren van Dreambeats, want met het kleine broertje Popmasters wilden ze Kortemark twee dagen muzikaal in vuur en vlam zetten. Corona besliste er anders over en het festivalterrein aan de Krekemeersen hulde zich twee jaar in absoluut stilzwijgen. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni staan ze er terug en het zal knallen, meer dan ooit.

“We beginnen ongeveer anderhalve week voor het festival met de opbouw”, vertelt organisator Pieter Vanoverschelde. “We pakken uit met een tweedaags festival, met muziek voor jong en oud.”

“Op vrijdag 24 juni is er Popmasters met onder andere de lokale Nirvana tributeband The Servants. Daar vinden we achter de drums Kortemarkenaar Michiel Vandenbussche terug. Daarnaast staan ook Bram en Lennert geprogrammeerd, beiden muzikanten bij Niels Destadsbader. Zij brengen originele covers van bekende hits.”

“Buscemi komt langs met zijn opzwepende dansmuziek met een latinotintje en daarna zetten Guy Swinnen en zijn band de tent in lichterlaaie, want The Scabs, dat is natuurlijk Vlaams muzikaal erfgoed. Afsluiten doen we in stijl met een knaller van formaat: De Kreuners, een van de grootste Vlaamse groepen, die al meedraaien sinds eind jaren ‘70.”

“Popmasters vindt plaats in de grote retrotent op het terrein, waar plaats is voor ruim 3.000 enthousiastelingen. We zijn dus niet weersafhankelijk.”

“De deuren gaan open om 16 uur en we zijn er zeker van dat velen een nostalgische avond zullen beleven.”

Viktor en Kobe

“Op zaterdag 25 juni gaan we knallen met de zevende editie van ons dancefestival Dreambeats. We beloven heel veel spektakel met muziek, licht, vuurwerk en een mainstage van 42 meter lang en bijna 20 meter hoog. We presenteren alle grote retronamen op één avond. Meer dan 50 artiesten spelen die dag op maar liefst drie podia. Zo zijn er onder andere Mark with a K, Jebroer, Pat B, Angemi, Garmiani, Olivier Pieters, Bonzai All Stars en Viktor Verhulst en Kobe Ilsen.”

“We zijn terecht trots dat we met deze tweedaagse de Vlaamse festivalzomer op gang kunnen trappen op de mooiste locatie van de gemeente: de Krekemeersen.”

“Een deel van de opbrengst gaat naar Kortemark Komt Op Tegen Kanker, de vereniging op wiens medewerking we dat weekend ook kunnen rekenen, maar natuurlijk zijn er nog tientallen vrijwilligers die meehelpen aan het welslagen van dit evenement. We werken met herbruikbare bekers, want ook het ecologische primeert bij ons.”

“Wie tickets kocht in 2020, geen nood: die blijven geldig. Je kan je tickets reserveren via onze twee websites, maar je kan ze ook kopen bij Tal in Kortemark, Rojo in Handzame en café Rooneplezier in Woumen. Een ticket voor Popmasters kost 30 euro, voor Dreambeats betaal je 50 euro. Voor een combiticket tel je slechts 75 euro neer. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom”, besluit Pieter. (JDK)

Alle info en tickets vind je op www.popmasters.be en www.dreambeats.be