Cultuurtrofee Voor beroepsmuzikant Carlos Bruneel: “Zalige jeugd met muziek”

Carlos Bruneel wint de Cultuurtrofee Lendelede 2021. De ex-Lendeledenaar woont als sinds 1982 in Reet en bouwde ondertussen een internationale carrière uit als fluitist. Voor hem een blij weerzien met zijn ex-dorpsgenoten, voor de cultuurminnende Lendeledenaren een herontdekking.

Carlos Bruneel (64) is de zoon van wijlen André Bruneel en Antoinette Verfaillie, die zeven kinderen hadden en hun hele leven in de Winkelsestraat in Lendelede woonden. Carlos is de man van Linda Lovrovic. Het koppel heeft een tweeling: Janos en Merijn (39). Ze hebben ook zes kleinkinderen.

Carlos studeerde eerst aan de muziekacademie Izegem (afdeling Lendelede), vervolgens fluit bij Lendeledenaar Michel Pollet aan de Harelbeekse muziekacademie. “Na mijn humaniora aan het St-Jozefscollege in Izegem trok ik naar het Conservatorium van Antwerpen en volgde later nog privélessen en masterclasses in Londen, Frankfurt en New York.”

Professionele carrière

“Mijn eerste voltijdse job had ik op mijn 20ste bij het orkest van de toenmalige Antwerpse Opera (nu Opera en Ballet Vlaanderen). Sinds 1981 ben ik fluitsolist bij het Symfonisch orkest van de Munt (Opera) in Brussel. Ik was een tijdje assistent aan het Conservatorium van Antwerpen en had een lesopdracht aan het Lemmens Instituut in Leuven. Sinds 1994 ben ik docent aan het Koninklijk Vlaams Muziek Conservatorium van Brussel. Ik speel ook mee in vele kamermuziekconcerten met het ‘Monnaie Wind Quintet’, het ‘Prometheus Ensemble’, ‘Ictus’ en nog andere groepen.”

Het doet me mijmeren over hoe en waar het allemaal begon

Het orkest en het lesgeven brachten Carlos voor concerten, zomerstages, masterclasses en jury voor internationale wedstrijden in steden over de hele wereld. “Onder andere in Parijs, Madrid, Barcelona, Rome, Wenen, Salzburg, Berlijn, Moskou, Stockholm en ook vier keer in New York. De tournee die het meest tot mijn verbeelding sprak was die van 2005 door Japan. Ik ben heel trots op mijn verschillende cd-realisaties en concerten zoals het concerto van Peter Benoit met het Muntorkest (250 jaar Muntorkest)).”

Zalige jeugd

Carlos woonde tot 1980 in Lendelede. “Dan ben ik met Linda eerst in Wilrijk gaan wonen en in 1982 in Reet bij Boom”, zegt Carlos. “In Lendelede had ik een zalige jeugd met vooral muziek via de muziekacademie, maar ook met de harmonie Kunst en Eendracht en Burleske. Tot mijn 19de was ik lid van de Chiro. Contact met Lendelede is er nu nog bij onze jaarlijkse familiereünie met kinderen en kleinkinderen, ondertussen zijn er dat een 60-tal. Alleen mijn broer Dominique woont nog in Lendelede. Ook met Michel Pollet en zijn vrouw Simonne hebben Linda en ik nog regelmatig contact.”

Muziek, theater en cultuur in het algemeen zijn alom aanwezig in het leven van Carlos en Linda. “Mijn vrouw was tot voor kort coördinatrice van de educatieve projecten in de Muntschouwburg en onze beide kinderen zijn jazzmuzikanten en werken mee aan muziek- en theaterprojecten.”

Aangenaam verrast

Carlos was aangenaam verrast toen hij hoorde dat hij de Cultuurtrofee 2021 won. “Dit was zeker nooit bij me opgekomen. Ik deed steeds de dingen die op mijn pad kwamen. Ik vind het een hele eer de cultuurtrofee te krijgen en het doet me mijmeren over hoe en waar het allemaal begon: in de plaatselijke muziekschool, de harmonie, Burleske, het West-Vlaams Jeugdorkest en de vele inspirerende lessen bij Michel thuis in de Beukenlaan. Een geschenk waarvoor ik eeuwig dankbaar ben.”

De Cultuurtrofee wordt zondag 2 oktober om 10.30 uur in Den Tap uitgereikt. De gelauwerde speelt zelf mee in een miniconcert met muziek van Beethoven en Mozart met nog Nana Kawamura (viool), Tony Nys (altviool) en Geert De Bièvre (cello).