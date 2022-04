Concertgebouw met festival Gold: Brugse stemmen uit de renaissance

Van woensdag 25 mei tot en met zondag 29 mei organiseert het Concertgebouw Brugge de tweede editie van het festival ‘Gold’, met Brugse stemmen uit de renaissance.

Brugge, stad van verhalen, beeldende kunst, en muziek, is een plek als geen ander om het verleden bij de hand te nemen. En dat is precies wat het publiek te wachten staat tijdens de tweede editie van het festival GOLD, gewijd aan de sfeervolle polyfonie van de renaissance.

Manhattan van de 15de eeuw

GOLD 2022 duikt in de verbazende geschiedenis en muziek van het op en top Brugse Lucca Choirbook en de culturele betekenis van buitenlandse handelaars als Giovanni di Nicolao Arnolfini. Schitterende (vocale) ensembles als Cinquecento, Micrologus, La Fonte Musica en ClubMediéval laten van 25 tot en met 29 mei de muziek van toen live weerklinken op de locaties van toen: de Sint-Jacobskerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Engels Klooster.

Het ensemble Cinquecento is te gast op Gold. © concertgebouw

Het verhaal van GOLD 2022 ontspint zich rond handelaar Giovanni di Nicolao Arnolfini, een van de buitenlanders die Brugge tot het Manhattan van de 15e eeuw maakten. Arnolfini – misschien wel die van het beroemde schilderij van Jan Van Eyck – gaf als schatrijke handelaar in Brugge opdrachten tot kostbare uitgaves.

Buitenlandse handelaars en bankiers kwamen in Brugge immers allereerst geld verdienen, maar niet zonder hun netwerk in te zetten voor (culturele) diplomatie. Hier in het Noorden scoutten ze bovendien de beste koorknapen, zanger-componisten en nieuwe muziek voor hun moedersteden.

Lucca Choirbook

Het meest fascinerende handschrift waaraan de naam Arnolfini kleeft, is het Lucca Choirbook, waarrond het programma van GOLD 2022 is opgebouwd. De (latere) naam van het Lucca Choirbook verbergt dat we hier te maken hebben met een op en top Brugse productie, een detective waardig. Het koorboek werd pas in de jaren 1980 pagina voor pagina herontdekt door musicoloog Reinhard Strohm, die concludeerde dat de oorsprong van het werk rond 1460 in Brugge gezocht moest worden.

GOLD opent met het bekendste werk uit dat Lucca Choirbook: de Missa L’homme armé van Guillaume Dufay, de beroemdste aller polyfonisten. Hij schreef wellicht als eerste een kunstige mis op het toen populaire gelijknamige volksliedje.

Mis

Deze mis – gebracht door de vijf excellente zangers van Cinquecento – is een van de topstukken uit het Concertgebouwseizoen 2021-2022. De Vlaams-Italiaanse kruisbestuivingen worden ook tastbaar tijdens andere concerten, een (gratis) concertmis, wandelingen, een lecture-performance, een zangworkshop en een cursus kunstgeschiedenis.

GOLD festival is een organisatie van Concertgebouw Brugge in samenwerking met Cera, Musea Brugge, MA Festival, Avansa, Stedelijk Conservatorium Brugge, Amarant en de kerkraad van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Meer info op concertgebouw.be/gold