Bomvolle Grote Markt voor verjaardagseditie Marktrock Poperinge: “10.000 mensen gaan los voor Regi”

Als Regi vraagt: ‘zwaai eens?’, dan zwaaien 10.000 mensen op de Grote Markt in Poperinge. De organisatie van Marktrock Poperinge zette vier hoofdacts – de KetnetBand, Metejoor, Regi LIVE en Les Truttes – op de affiche voor hun verjaardagseditie. “We wilden een onvergetelijke editie en dat is het absoluut geworden. Ook het eerbetoon aan onze overleden PR-manager Frank Neuville was prachtig”, zegt voorzitter Bart Decrock.



Marktrock Poperinge heeft 35 edities op de teller staan en daarom wilde de organisatie ‘groots uitpakken’. Ze pakten dan ook uit met een veelbelovende affiche. Met start op vrijdagavond: een afterworkparty, een happy hour, dj’s Nevermind & Dizzy Dropz, de Faute Bendt en dj Dimitri Wouters. “Onze afterworkparty werd meer dan we gedacht hadden. We hoopten op 1.500 mensen, zoals vorig jaar. Uiteindelijk vulde de Grote Markt met 4.500 mensen, vooral Poperingenaars. Dat is veel volk voor een vrijdagavond. De bekendheid van meester Fré van de Faute Bendt en het eerbetoon aan onze overleden PR-manager Frank Neuville zal hier zeker een rol hebben gespeeld”, zegt voorzitter Bart Decrock. De 35ste editie werd door de organisatie opgedragen aan Frank (51). In maart 2022 overleed hij aan de gevolgen van kanker.

Vier hoofdacts

De kers op de verjaardagstaart werd de tweede festivaldag. O Parleur en Edward stoomden de Grote Markt klaar voor de vier hoofdacts. “We bouwen de affiche altijd op met bedoeling om één hoofdact in te plannen. Nu werden het vier hoofdacts. De KetnetBand bracht al 5.500 toeschouwers naar de markt en ook dat hadden we niet verwacht. Het deed deugd om te zien dat de jongste toeschouwers uit de bol gingen, maar ook de oudere generatie genoot zichtbaar. Daarna volgde Metejoor en dat vulde de markt nog meer. Zo’n sfeer, zo’n ambiance. Prachtig om te zien.”

10.000 toeschouwers

En toen kwam uiteraard Regi en hij bracht Camille, Jaap Resema, Olivia en Pauline. De Grote Markt liep meer dan vol. “De toeschouwers stonden tot in de Gasthuisstraat. Het is al lang geleden dat we dit meemaakten. In 2001 stond K3 op ons podium en stond er een mensenmassa in de schroeiende hitte (31°). Het was het jaar van de meeste toeschouwers, een goede 9.000”, zegt Bart.

De editie met de meeste toeschouwers mag Regi nu op zijn naam zetten. “Op de Grote Markt waren er zo’n 9.000 toeschouwers. Al we de zijstraten en terrassen erbij rekenen, zitten we aan 10.000 toeschouwers. Het was heel druk, maar dat is een luxeprobleem natuurlijk. Regi was fantastisch. De Grote Markt ontplofte. Iedereen ging volledig uit hun dak. Het was fantastisch om te zien hoe uitbundig iedereen was” Les Truttes vierde op Marktrock Poperinge hun 25ste verjaardag en ook zij konden rekenen op heel wat toeschouwers. Dj Wout mocht de verjaardagseditie met een daverend feestje afsluiten. “

Prachtig applaus

“We wilden een onvergetelijke editie en dat is het absoluut geworden. Ook het eerbetoon aan onze overleden PR-manager Frank Neuville was prachtig. “De Faute Bendt bracht vrijdag het nummer ‘Follow the Sun’. Wat een kippenvel moment. Ook op zaterdag wilden we dat Frank erbij was. Een volle markt die oorverdovend stil is, dat hebben we nog niet vaak meegemaakt. Het prachtige applaus dat daarna weerklonk, was fantastisch en hartverwarmend. Frank verdiende dat. Ik denk dat we alles gedaan hebben om hem trots te maken en ik ben er zeker van dat hij preus zou zijn geweest om deze verjaardagseditie”, zegt Bart.

“Mensen mogen er zeker van zijn dat we volgend jaar terugkeren met een tweedaags festival. Het zal opnieuw een editie worden die voor iedereen is. We zijn onze sponsoren zeer dankbaar. Door hen kon deze verjaardagseditie mogelijk gemaakt worden.”