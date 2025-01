Bistro Belle Vue in Roeselare decor voor televisieprogramma met dertig artiesten

Horecazaak Bistro Belle Vue op het Stationsplein in Roeselare vormt op zaterdag 25 januari het decor voor het MENT 55-televisieprogramma De Muziekshow. Dertig artiesten treden ’s middags op in de zaal van zaakvoerders Guido Demuynck en Claudia Vandamme. “Een hele eer”, aldus het koppel dat zelf met Twilight ook nog grote plannen heeft.

Guido Demuynck (61) en Claudia Vandamme (55) zijn inmiddels zes jaar lang de zaakvoerders van Bistro Belle Vue op het Stationsplein. Het koppel treedt als Twilight zelf vaak op, maar organiseert in de grote zaal aan de achterzijde van de horecazaak ook vaak evenementen.

Onder andere Frank Galan en Jo Vally stonden er al op het podium. “Maar op zaterdag 25 januari vindt het grootste evenement in die zes jaar plaats. Dankzij Sam Nuytten, onze buurman van Bar Petrouska, kwamen we in contact met Dennie Damaro.”

Muziekshow

Damaro lanceerde vorig jaar de Muziekshow. Het televisieprogramma, waarvan de opnames ook op Youtube te vinden zijn, werd tot op vandaag telkens ver buiten West-Vlaanderen opgenomen. “We zijn dan ook erg vereerd dat er hier straks 30 artiesten zullen optreden.”

Bandit, Eveline Cannoot, Frank Valentino, Jan Wuytens. Het zijn maar enkele van de dertig artiesten die op 25 januari komen optreden in Belle Vue. “Wij treden die dag zelf niet op, want het zal sowieso erg druk worden in de keuken.”

De honderd beschikbare tickets voor de speciale namiddag zijn inmiddels de deur uit. Het publiek geniet voor de optredens van een driegangenmenu.

Grote verjaardagsshow

Niet getreurd voor de fans van Twilight. Claudia en Guido pakken binnenkort uit met een grote verjaardagsshow. “We treden inmiddels al meer dan twintig jaar op, maar op 30 maar zetten we ons zes jaar op het Stationsplein in de kijker met een groot evenement. Naast Twilight treden ook Miss Zarina, PC Brown en de Nederlander Alwin op. Tickets voor het verjaardagsevenement zijn vanaf 20 januari te verkrijgen in de horecazaak.

“Ondertussen blijven ook onze dansnamiddagen erg populair. Heel wat mensen dansen nog graag en daar spelen we graag op in. Onze dansnamiddagen met live muziek bestaan al langer, maar op zondag 2 februari is er ook een eerste dansnamiddag met dj”, aldus Guido die zelf achter de dj-tafel zal staan.

Inmiddels weet hij al welke plaatjes hij zal draaien. “Het trouwfeestgevoel van vroeger zal dankzij muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80 nooit ver weg zijn.”