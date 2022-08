Artiriacum is gastkoor opSingalong in Lotto Arena

Het koor Artiriacum is gastkoor op de Radio 2 Singalong, een nieuw project van topdirigent Hans Primusz en radiozender Radio 2. “We zingen samen met 5.000 mensen 15 liedjes die aangeleerd worden tijdens een regionale workshop hier in Aartrijke”, zegt Artiriacum-voorzitter Joris Roose.

“Met Artiriacum zijn wij gastkoor van een fantastisch nieuw project van Hans Primusz. Dat is de dirigent die samen met Bart Peeters de ‘Bart Peeters Deluxe’ concerten in de Lotto Arena verzorgd heeft. Hans dirigeerde toen een massakoor dat dienst deed als backing vocals voor deze concerten”, begint Joris Roose, voorzitter van het koor Artiriacum.

Het nieuwe project bestaat uit een concert in de Lotto Arena in Antwerpen en workshops. “We zingen in een groep van 5.000 mensen 15 liedjes die aangeleerd worden tijdens een regionale workshop. Omdat wij ons opgaven als gastkoor, gaat er ook een voorbereidende workshop door bij ons in de kerk van Aartrijke en dat op zondag 18 september van 14 tot 17 uur. Iedereen kan daaraan deelnemen. Je hoeft je enkel inschrijven via de link onderaan dit artikel. Vergeet zeker niet om de kortingscode ‘Artiriacum’ te gebruiken bij je inschrijving want dan kost een ticket voor workshop én concert slechts 47 euro in plaats van 63 euro.”

Het concert zelf heeft plaats op zaterdag 3 december om 19 uur in de Lotto Arena. “Bekende namen die hun schouders onder dit project zetten en ook aanwezig zullen zijn om mee te zingen, zijn Pommelien Thijs, Belle Perez, Bart Herman, Gene Thomas en Tom Dice. Mogelijk worden er nog namen aan dit lijstje toegevoegd. Deelnemen is echt een aanrader, want de energie die je krijgt van een dergelijke samenzang is werkelijk onbeschrijfelijk”, besluit voorzitter Joris Roose met een uitnodiging (BC)