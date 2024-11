Aperitiefconcert voor 150 jaar Sint-Blasiuskerk

De huidige Jabbeekse Sint-Blasiuskerk bestaat 150 jaar. Pastoor Bart Demuynck hield een speciale eucharistieviering en het Davidsfonds Jabbeke pakt er straks uit met een aperitiefconcert.

De kerk van Jabbeke kent een rijke geschiedenis, die teruggaat tot in de middeleeuwen met de bouw van een eerste houten kerk. Heemkundige Marcel Desmedt kent de geschiedenis van de Sint-Blasiuskerk op zijn duimpje. “De patroonheilige Sint-Blasius was bisschop-martelaar van Sebaste in Armenië. Aanvankelijk was hij geneesheer, maar werd tot bisschop van zijn stad gekozen wegens zijn deugden.”

“Bij de Licimische vervolging van 316 werd hij gevangen genomen, gekerkerd, gegeseld, gevild en onthoofd. Zijn herdenkingsfeest werd aanvankelijk gevierd op 15 februari, later op 3 februari. Hij wordt aanroepen in gevallen van keelpijn, tandpijn en pest. Hij wordt ook als patroon van de huisdieren vereerd”, weet Marcel Desmedt.

Vieringstoren

De Sint-Blasiuskerk werd gesticht ten noorden van de steenweg op Gistel, langs de toenmalige Zandstraat in de vroege middeleeuwen. “In 1128 zou een Romaanse kerk in veldsteen zijn opgetrokken met een achthoekige vieringstoren. In de daaropvolgende eeuwen werden grondige verbouwingen doorgevoerd. Door plunderingen in de 15de en 16de eeuw was de kerk erg bouwvallig en werd ze in 1870 afgebroken. Tussen 1872 en 1874 werd de huidige kerk in neogotische stijl heropgebouwd. Ze bevat waardevolle kerkschatten zoals de panelen van Pieter Pourbus, het barokorgel van Hooghuys of de 14de eeuwse doopvont”, somt Marcel op.

“Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1917, werd de kerk in beslag genomen door Duitse troepen. De kerk werd omgebouwd tot veldhospitaal. In de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1943, werd de kerktoren gebruikt als uitkijktoren door het Duitse leger. In datzelfde jaar werden de kerkklokken opgeëist door de Duitse bezetters.”

Hevige storm

“Pas in 1954 werden nieuwe klokken geïnstalleerd. In de jaren 70 werden allerlei verfraaiingen uitgevoerd.”

“ In 1998 heeft een hevige storm een stuk uit de kerktoren gerukt. De brokstukken vielen op de rechter zijbeuk. In 1999 werd de kerk gerenoveerd en gerestaureerd.”

Het 36ste aperitiefconcert van de socioculturele organisatie Davidsfonds wordt ter gelegenheid van deze 150 jaar in de Sint-Blasiuskerk gehouden. Het Ensemble Trio Séraphim breng stemmige barokmuziek op zondag 10 november om 11 uur. (PA)