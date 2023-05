27ste Wereldfestival van Die Boose: Een week lang is Izegem gaststad voor muziek- en dansgroepen uit de ganse wereld

Van donderdag 29 juni tot en met dinsdag 4 juli is er op de site van De Leest en zaal Iso het 27ste Wereldfestival van ‘Die Boose’. Met optredens in de grote tent van groepen uit Ecuador, Colombia, Servië, Indië, Armenië, Argentinië en uiteraard ook Die Boose uit Izegem. Er is bovendien ook nog het gratis wereldmuziekfestival ‘Moulin Bouge’ en een kinderdorp.

“Wat ooit startte in 1965 als Internationaal Lentefestival, groeide van bescheiden festivalletje tot een waar Wereldfestival”, zegt Joris Claeys van de organiserende vzw Booserik. “De editie 2023 opstarten was geen sinecure omdat er in 2021 door Covid-19 geen festival was en een aantal medewerkers afhaakten”, aldus festivaldirecteur Bart Dewitte. “We moesten op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers en dat lukte. Na een evaluatie van de vorige edities besloot het festivalcomité om op dezelfde weg verder te gaan met 3 dagen gratis wereldmuziek en 5 dagen optreden van dansgroepen uit de ganse wereld. Iedereen zal kunnen proeven van een grote culturele diversiteit.”

1000 zitjes

“In onze 1000 zitjes tellende ‘Tent Mahal’ zijn er 5 dagen lang muziek- en dansspektakels van onze internationale dansgroepen te bekijken en beluisteren”, aldus Patrick Warnez, verantwoordelijke voor de dansgroepen. “Met Latijns-Amerikaanse ritmes van Ecuador en Colombia, de authentieke Argentijnse tango, het unieke voetwerk en gezang van onze Servische vrienden, de merkwaardige Indische handbewegingen, de traditionele volksdans uit Armenië en uiteraard onze lokale Izegemse volksdansgroep Die Boose.”

Voor het openingsgala en de slotshow werkt het festivalcomité opnieuw samen met de Izegemse dansgroepen ‘Izegemse Dansacademie’ en ‘Life Danscenter’. Alle internationale groepen treden iedere voorstelling op. Op donderdagavond is er de openingsvoorstelling, er zijn namiddagvoorstellingen op vrijdag, zondag en dinsdag en avondvoorstellingen op vrijdag, zaterdag en zondag. De slotvoorstelling is op dinsdagavond.

“De maandag zijn er geen voorstellingen”, zegt Petra Grijspeerdt, verantwoordelijke voor de gastfamilies. “Zo hebben de groepen één vrije dag die ze met de gastfamilies kunnen invullen. De band die dit smeedt is onbetaalbaar.”

Ambassadeurs

“We noemen onze gastfamilies nu ‘ambassadeurs’ van ons festival, zeggen Joris en Bart. “En dat zijn ze uiteraard ook. Petra Grijspeerdt, Jan Hoet en Arnout Verkaemen zullen zorgen dat ze zich goed voelen op het festival.”

“Dit jaar is er de 2de editie van Moulin Bouge, een gratis festival van wereldmuziek, dat van vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli op en rond het Wereldfestival plaatsgrijpt”, zegt verantwoordelijke Manu Behaeghe. “Met o.a. Filthy Horse, Pankart, Loonaloop, Chapulines, Meno Pimiento, Dj Desperado en nog vele andere.”

Naast die optredens is er ook het kinderdorp ‘Amuzone’ waar de kinderen zich de zaterdag en zondag kunnen uitleven met Den Draad, Tetra Town, Boskabaal en nog veel meer… .

Vrijwilligers

“Het Wereldfestival is ondertussen een heuse onderneming die niet kan draaien zonder zijn tientallen medewerkers en gastfamilies (ambassadeurs)”, zegt Fien Claeys, verantwoordelijke vrijwilligers werking. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar mensen die mee hun schouders onder het festival willen zetten. Als vrijwilliger en als gastfamilie. Wie wil meewerken kan mailen naar gastfamilies@wereldfestival.be, fien@wereldfestival.be en info@wereldfestival.be).

Tickets

Tickets voor de namiddagvoorstellingen kosten voor alle leeftijden 16 euro (vrijetijdspas 8 euro), voor de avondvoorstellingen 20 euro (+18) en 18 euro (-18). Vrijetijdspas 10 euro (+18), 8 euro (-18). Er zijn kortingen van 1 euro voor leden DF en Gezinsbond. Je kunt ze reserveren online via www.wereldfestival.be. Wie liever niet online koopt zijn we aanwezig in de bibliotheek van Izegem op 27 mei, 10, 17 en 24 juni van 10 tot 12 uur. Jouw tickets voor de optredens in de Tent Mahal moet je eerst op het terrein inruilen voor een bandje.”

