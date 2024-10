Museumschip N.116 Nostalgie via ponton over zee richting Oostende voor grondige restauratie

Op dinsdag 29 oktober werd de N.116 Nostalgie verhuisd van Nieuwpoort naar Oostende. Daar ondergaat het houten vissersvaartuig een grondige restauratie bij de scheepswerf BEMA. Voor de verhuis werd de Nostalgie op een ponton gezet en over de zee gesleept naar Oostende.

Voor de restauratie van het museumschip N.116 Nostalgie is het schip afgelopen dinsdag verhuisd naar de scheepswerf BEMA in Oostende. Om dit te bewerkstelligen werd het schip op een ponton gezet, gezien het schip zelf niet meer drijft nadat het een dik jaar geleden gezonken is. Dat ponton werd door een sleepboot de Nieuwpoortse havengeul uit gesleept. Vervolgens volgde het de Belgische kustlijn, tot ze de sluis van Oostende binnenvoeren. Daar kwam de Nostalgie op een kar te staan, die het schip verreed naar de werf waar de restauratie zal plaatsvinden.

Om te zorgen dat het schip veilig vast stond op het ponton, werd een constructie van zo’n 4 ton, een “stoel” vervaardigd. Deze constructie werd met enkele verstevigingen vastgelast aan het ponton, zo kon het nergens naartoe.

Bij de restauratie wordt het schip weer helemaal vaarklaar gemaakt en uitgerust om opnieuw de boomkorvisserij te beoefenen. Daarna organiseert het museum rondvaarten vanuit de Nieuwpoortse haven. Later komen er ook visdemonstraties, waarbij de opvarenden met hun eigen ogen kunnen zien hoe zoals vanouds garnalen worden gevangen en verwerkt.

Het schip is eigendom van de gemeente Koksijde, die het schip aankocht in 2022 als uitbreiding op de werking van het vernieuwde NAVIGO Visserijmuseum. De gemeente begon dadelijk met de voorbereidingen om het schip weer vaarklaar te maken en nam een schipper en een projectmedewerker in dienst.

De ramp

16 oktober 2023 was een zwarte bladzijde in de rijke geschiedenis van het vaartuig. Door een combinatie van het getij en de zuigende werking van het slijk aan de bodem van de IJzer zonk het schip. Eerstdaags erna werd het geborgen. De schade was enorm. Er was zware corrosieschade aan zowat alle metalen voorwerpen aan boord: hydraulische leidingen waren aangevreten, de motor was kapot, elektrische leidingen waren volledig kapot, … Daarnaast was het authentieke interieur uit 1961 was ook verloren gegaan.

In afwachting van de restauratie werd het beschermde vaartuig in een stelling geplaatst, die werd omwikkeld met krimpfolie. Deze beschermde de houten romp tegen weer en wind, zodat die minder snel zou uitdrogen.

Varend erfgoed

Ondanks de vele moderniseringen bleef het schip haar authentieke karakter behouden en dit ontging agentschap Onroerend Erfgoed niet. Op 17 maart 2022 kreeg de Nostalgie het label van beschermd varend erfgoed. Deze erkenning was een zegen voor het schip. De eigenaar kan namelijk op deze manier beroep doen op financiële steun van de Vlaamse overheid om het vaartuig in goede staat te houden.

Na de berging van het schip volgde een bewogen jaar, waarin de administratieve stappen werden genomen ter voorbereiding van de complete restauratie van dat schip. Het beheersprogramma, een tienjarenplanning voor wat er met het schip zou gebeuren, was nog niet ingediend. Dit werd grotendeels herschreven en de herstelling van de vele zinkschade kreeg een prominente rol. Eens dit beheersprogramma was goedgekeurd, kon de gemeente de beheerspremie aanvragen voor de restauratie. Minister Diependaele kende een premie toe van 1.177.063,80 euro, goed voor zo’n 80% van de restauratie van het schip. Met deze premie kon ook de openbare aanbesteding beginnen, waarmee de meest geschikte aannemer werd geselecteerd. Scheepswerf Bema uit Oostende kwam als meest geschikte kandidaat uit de bus.