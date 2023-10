62 jaar oude garnalenvissersboot N.116 Nostalgie gezonken in Nieuwpoort: “Hopelijk valt de boot te redden”

De N116 Nostalgie, een houten garnalenvissersboot die eigendom is van de gemeente Koksijde, is maandagochtend gezonken aan de vismijn in Nieuwpoort.

De 62 jaar oude boot werd vorig jaar door Koksijde gekocht voor het vissersmuseum NAVIGO en werd momenteel gerenoveerd. Het was schipper Peter Dezutter, die dagelijks werkt op de boot, die de ontdekking deed.

“Hij belde me al wenend op, want deze boot is belangrijk voor onze gemeente. Hopelijk kan het gered worden”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. Een eerste poging maandagochtend mislukte door het hoogwater.

Pleziervaarboot

De N116 Nostalgie is een 62 jaar oude garnalenvissersboot en een van de laatste houten vissersschepen aan de Belgische kust. Tot 2020 was de boot nog actief in de garnalenvisserij in Nieuwpoort. Vorig jaar kocht de gemeente Koksijde de boot aan voor 65.000 euro. Het wordt zo eigendom van vissersmuseum NAVIGO in Oostduinkerke en de bedoeling is om het, na een grondige renovatie, in te zetten als pleziervaarboot vanuit een aan te leggen ponton in Nieuwpoort. Zo kunnen bezoekers van het NAVIGO een zeetochtje winnen. Maar maandagochtend bleek de N116 Nostalgie volledig onder water te liggen aan het Kattesas aan de vismijn in Nieuwpoort.

“Het was schipper Peter Dezutter die me al wenend belde omdat de volledige boot onder water lag”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Peter is schipper in hart en nieren, voormalig IJslandvaarder en verbonden aan het NAVIGO. Hij deed er samen met zijn vader de eerste renovatiewerken en was dagelijks te vinden op de Nostalgie. Deze boot heeft dan ook een grote betekenis voor hem en voor onze gemeente. De boot ligt nog niet aan een ponton, maar hangt met touwen vast aan de kaaimuur. Vermoedelijk is de boot door de winden tegen de kaaimuur gebotst waarna het begon te kantelen. Zo raakte er wat water in en kantelde het steeds meer tot het volledig onder water zat.”

Zware pompen

Onmiddellijk werd een grote reddingsactie opgezet om de boot te redden. Ship Support kwam met twee reddingsschepen en zware pompen ter plaatse en ook de brandweer kwam langs met pompen. Een eerste reddingspoging maandagochtend mislukte echter.

“Omdat het hoogwater werd”, vervolgt Vanden Bussche. “Er werden verschillende buizen in de boot gelegd, maar hoe meer water er uit gepompt werd, hoe meer er binnen kwam. Daarom werd de redding voorlopig gestaakt tot het laagwater is maandagavond laat. Hopelijk kan de Nostalgie dan naar boven worden gehaald en moet de schade opgemeten worden. We hopen dat de boot te redden valt en dat de grote renovatiewerken aan de romp en de kajuit alsnog kunnen starten.”

Indien alles lukt, is het de bedoeling dat de N116 Nostalgie volgend jaar terug vaart. (JH)