Jaar na zinken in Nieuwpoort is N.116 Nostalgie op transport voor broodnodige restauratie

Dinsdag werd de N.116 Nostalgie op een ponton geplaatst, klaar voor transport naar de haven van Oostende voor een broodnodige restauratie.

De N.116 Nostalgie zonk op 16 oktober 2023 aan de vismijn in Nieuwpoort, precies een jaar geleden. De gemeente Koksijde had in 2022 het houten vissersschip voor 65.000 euro aangekocht, met de bedoeling het te restaureren voor gebruik als museumvaartuig vanuit Nieuwpoort.

Varend erfgoed

“De Nostalgie is erkend als varend erfgoed, en we krijgen een bedrag van 1,2 miljoen euro voor de restauratie van Vlaanderen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is een belangrijke partner in dit project”, vertelt Jadrana Demoen, directeur van het NAVIGO Visserijmuseum. “De N.116 is het oudste nog varende houten vissersschip in ons land”, vervolgt Kris Vandecasteele, schepen van Visserij. “Wij nemen met de stad Nieuwpoort dan ook graag de bouw van een nieuw ponton voor het schip op ons.”

Het schip, dat ooit diende als garnalenkotter, staat symbool voor de barre omstandigheden waarin vissers hun brood verdienden. Met zijn rudimentaire voorzieningen en krappe slaapbakken dicht bij de motor, biedt de Nostalgie een indringend beeld van het leven aan boord.

Ronny Zwertvaegher (73), de laatste schipper van de Nostalgie, stond op de kaai toe te kijken. “Ik ben in 1966 begonnen als visser en ben gestopt in 2013. Ik heb op verschillende vissersboten gevaren, maar de Nostalgie was ook een onderdeel van mijn leven”, zegt hij. “Mijn zoon Sam en Diederick Jacobs waren de laatste varende eigenaars voordat het schip aan het NAVIGO museum werd verkocht.”

Veel eigenaars en aanpassingen

“De geschiedenis van de N.116 Nostalgie is er één van vele eigenaars en aanpassingen”, vervolgt Ronny. “Het schip werd in 1961 in de vaart genomen door Raphael Beyen, beter bekend als Katterogge. Hij bleef eigenaar tot 1973, toen Marcel Bouilliart het overnam. Onder Bouilliart kreeg het schip een nieuwe scheepsbrug. Vanaf 2008 werd het schip eigendom van Michel Deley en Caroline Bouilliart, die het beheerden tot 2015. Daarna kwamen mijn zoon Sam Zwertvaegher en Diederick Jacobs, die het schip tot 2020 in hun bezit hadden. In 2020 werd de Nostalgie verkocht aan Rederij Longships van Eddy Cattoor. Uiteindelijk, in september 2022, nam de gemeente Koksijde het schip over voor het NAVIGO Visserijmuseum. Maar op 16 oktober 2023 zonk de Nostalgie in de haven van Nieuwpoort. Gelukkig werd het al op 17 oktober gelicht hier bij het Kattesas.”

Nu wordt de Nostalgie voorbereid voor een nieuw leven. “Het schip zal worden hersteld door de scheepswerf BEMA in Oostende, waar het hout zal worden gerestaureerd door Geijteman uit Stellendam”, weet Ronny te vertellen.