Waargebeurd liefdesverhaal uit Groote Oorlog in nieuwe expo van Talbot House: ‘Cheerio Darling’

De nieuwe tentoonstelling in het Talbot House vertelt een waargebeurd romantisch liefdesverhaal van twee jonge mensen die gescheiden worden door de Groote Oorlog. De expo kreeg de naam ‘Cheerio Darling’. “Je komt letterlijk oog in oog te staan met het koppel van toen, tijdens de Groote Oorlog”, zegt manager Simon Louagie.

“Als de Groote Oorlog uitbreekt, beslist de 21-jarige tandartsstudent Geoffrey dienst te nemen in het Britse leger. Via een goede vriend leert hij diens 17-jarige zus Edith Ainscow kennen. Na slechts vier afspraakjes is het duidelijk dat er iets bloeit.”

“Helaas stuur de oorlog Geoffrey naar Flanders Fields en kunnen ze enkel via briefpost contact houden”, vertelt manager Simon Louagie van Talbot House in Poperinge.

“De prachtige briefjes en kaartjes, vol met spannende verhalen en emotionele liefdesverklaringen, vertellen een warm en authentiek liefdesverhaal in een dolgedraaide wereld. En dan komt zijn verlof, mag Geoffrey eindelijk terug naar huis, naar zijn Edith. Helaas beslist het lot er anders over en komt Geoffrey 10 meter onder de grond vast te zitten net als hij op het punt staat naar huis te vertrekken. Edith blijft hem haar hele leven in gedachten houden…”

106de verjaardag

We hebben een speciale openingsshow op poten gezet op 11 december in de Concert Hall van Talbot House. Speciaal is dat exact 106 jaar geleden Edith haar eerste brief aan Geoff schreef. Het toeval, als zo iets bestaat, wil dat die avond ook Talbot House voor het eerst haar deuren opende. Met onze Talbotousians, de ‘familie’ van het Huis vierden we daarom ook de 106de verjaardag van Talbot House met een coronaproof verjaardagsreceptie”, zegt Simon.

“De befaamde Toc H-lamp werd ook ontstoken in onze kapel tijdens de World Chain of Light-ceremonie. Deze lamp blijft de komende 24 uur branden en wordt zo vergezeld door heel wat andere Toc H -lampen van ‘Talbot House clubs’ wereldwijd. Zo leggen we contact met Nieuw-Zeeland, India, Australië, het VK, Canada, etc.”

“De Talbot House boodschap van vrede en broederschap blijft vandaag meer dan ooit belangrijk. De lamp kan tijdens deze wake bezocht worden door andere bezoekers en geïnteresseerden. Zo past de boodschap van Talbot House of Toc H (To Conquer Hate) perfect met het liefdesverhaal van Cheerio Darling. Because ‘love’ conquers Hate….”

Tijdelijke tentoonstelling, musical en romantisch verhalenconcert

“De originele brieven kan je hier ontdekken, naast ook een unieke ondergrondse tunnel en tal van artefacten. Aan de hand van een video- en fotomontage word je meegezogen in hun wereld. Hedendaagse foto’s laten je het landschap van vandaag ontdekken. Deze tentoonstelling brengt een herkenbaar liefdesverhaal op een hedendaagse verfrissende manier. Zo hopen we ook een nieuw publiek aan te spreken, iets wat heel noodzakelijk blijft als klein museum tijdens deze pandemie”, zegt Simon.

De tentoonstelling loopt een volledig jaar. “Met Valentijn volgt nog een romantisch verhalenconcert. Tijdens een gezellig diner of lunch, krijg je de verhalen van Geoff & Edith voor geschoteld door onze vertellers en muzikanten Patricia Hammond en Matt Redman.”

“Later op het jaar volgt nog een musical en herdenkingsplechtigheid. De leerlingen van het Britse St. Joseph’s College Ipswich brengen tijdens de musical het verhaal van Geoff & Edith tot leven tijdens een voorstelling met theater en muziek in de historische Concert Hall van Talbot House. Ook Geoff kwam regelmatig kijken naar film en theatervoorstellingen, mogelijks ook in deze concertzaal.”

