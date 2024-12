Oorlogsmuseum van Danny (75) en Freddy (66) lokt recordaantal bezoekers: “En we zien nóg veel potentieel om te groeien”

Het For Freedom Museum in Ramskapelle bij Knokke-Heist heeft een grand cru-jaar achter de rug. Nooit eerder bezochten zoveel bezoekers het oorlogsmuseum van de gepassioneerde broers Danny (75) en Freddy (66) Jones: ruim 12.200. En dat verspreid over 65 nationaliteiten. “Sinds onze start kunnen we stellen dat élke nationaliteit van de wereld hier al over de vloer kwam”, zegt Danny, die verschillende redenen ziet waarom 2024 opnieuw een topjaar werd. “Maar dit is zéker geen eindpunt. We zitten nog vol plannen.” Daarvoor wordt onder andere richting Brugge gekeken.

Het For Freedom Museum is een museum over de Tweede Wereldoorlog waarin aandacht wordt besteed aan de bevrijding van West-Vlaanderen en de Slag om de Schelde. Het levenswerk van de gebroeders Jones in Ramskapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, kwam de jongste jaren steeds vaker in het nieuws. Een verborgen parel kwam zo helemaal tot ontbolstering. Eerst na de doortocht van Kamal Kharmach voor het Eén-programma ‘Andermans Zaken’, in 2020, daarna volgden de opening van een nieuwe vleugel rond Monty’s Men én nadien ‘Wings for Freedom’, die inzoomt op de impact van de luchtvaart op WO II. Om maar te zeggen: de broers blijven evolueren.

Heruitzending op televisie

En dat loont, zo blijkt. Want behalve de vijf sterren op TripAdvisor sneuvelde in 2024 ook het bezoekersrecord van het museum. Ruim 12.200 mensen bezochten het voorbije jaar het levenswerk van Danny en Freddy. “Een getal waar we ongelofelijk trots op zijn. We werken met hart en ziel aan het museum en het doet deugd om dan te zien dat mensen er enthousiast over zijn”, zegt Danny. “Hoe we ons succes verklaren? We hebben natuurlijk veel te danken aan Kamal. Hij heeft ons museum nieuw leven ingeblazen. Het potentieel was er altijd, alleen konden we het niet tot bij het brede publiek brengen. In 2021, het eerste volledige jaar nadat ons museum op nationale televisie kwam, merkten we meteen het effect en telden we 12.118 bezoekers. Dit jaar gaan we daar dus nóg over. Dankzij onze blijvende inspanningen en publiciteit, maar wellicht ook door de heruitzending van ‘Andermans Zaken’ begin deze zomer. We merken dat effect nog steeds. Zowel van de eerste uitzending als de herhaling. Wanneer ik mensen vraag hoe ze bij ons terechtgekomen zijn, antwoorden die vaak: we kennen jullie van op televisie.”

De mijlpaal betekent evenwel geen eindpunt. “We zijn nog jong, hé”, knipoogt Danny. “Mijn broer en ik zitten nog vol plannen en dromen. We zijn bijvoorbeeld geselecteerd als onderdeel van de Liberation Route Europe, zeg maar de bevrijdingsroute die vertrekt vanuit Frankrijk richting Nederland. En in 2025 gaan we onze loodsen met de expo’s voorzien van een verwarmingsinstallatie. Dat is beter voor het materiaal, maar ook het comfort van de bezoekers gaat erop vooruit aangezien we in de zomermaanden ook airco zullen hebben. Verder blijven we de Britse markt aanboren en zien we ook potentieel bij de vele cruisetoeristen die hier vlakbij aanmeren in Zeebrugge, maar eigenlijk nooit bij ons stoppen en meteen op de bus richting Brugge stappen om chocolade te kopen. (glimlacht) Waarom zouden we die mensen niet kunnen overtuigen hier een tussenstop te houden?”

65 nationaliteiten

Aan plannen geen gebrek dus. Zowel lokaal als internationaal. “In 2024 verwelkomden we 65 verschillende nationaliteiten”, legt Danny uit. “Ik durf stellen dat we sinds de opening eigenlijk elke nationaliteit ter wereld mochten ontvangen in ons museum. Het is dus logisch dat we verder kijken dan België alleen. Zo’n 12 procent van onze bezoekers zijn bijvoorbeeld Duitsers. Dat komt mede omdat zij graag op vakantie gaan in Zeeland en dan is het For Freedom Museum een ideale daguitstap. Ook de Nederlanders komen graag naar hier. Zij vertegenwoordigen zo’n 13 procent van het aantal bezoekers. Dus schrijf maar op: de broers hebben nog veel ideeën voor het museum”, besluit Danny met een brede glimlach. (MM)