Ontdek het Knokke-Heist van vroeger, nu en straks in belevingscentrum ‘HEY’

Museum Sincfala onderging de voorbije twee jaar een volledige make-over. In het vernieuwd gebouw, dat is ingericht met de nieuwste museale belevingstechnieken, opent het belevingscentrum nu opnieuw de deuren onder de naam ‘HEY’. Ook inhoudelijk wordt de blik verruimd en zal de bezoeker alles ontdekken over het Knokke-Heist van toen, nu en straks.

Knokke-Heist is een relatief jonge gemeente, maar toch valt er heel wat over te vertellen. De mondaine badplaats vond haar oorsprong als vissersdorp in deelgemeente Heist en werd al snel een toeristische trekpleister. De fusie van Knokke en Heist volgde in 1971 en Knokke-Heist was geboren. Met de inmiddels overleden burgemeester Graaf Leopold Lippens groeide de badplaats uit tot wat ze nu is. Net die transformatie wil het bezoekerscentrum in beeld brengen.

Ruimer verhaal

Terwijl je in het Sincfala van vroeger voornamelijk de oorsprong van de Zwinstreek en de Heistse visserij ontdekte, brengt HEY een veel ruimer verhaal. “Uitzonderlijke architectuur, boeiende verhalen en mooie tradities. Die ontdek je allemaal tijdens een bezoekje aan het belevingscentrum”, zegt het gemeentebestuur. “De museumbezoeker is veranderd en is meer op zoek naar beleving. Dat vinden ze hier nu.”

Vanuit de centrale en nieuw heraangelegde tuin ontdek je de vier gebouwen waarin elk afzonderlijk een verhaal wordt gebracht. De bezoeker kiest zelf met welk thema hij start, afhankelijk van de interesses. Tijdens het bezoek kan je ook genieten in de tuin en in en rond het belevingscentrum zijn ook heel wat speeltoestellen voor de kinderen.

Thema-expo’s

Terwijl je in de hal het uitzonderlijke leven in Knokke-Heist ontdekt aan de hand van splinternieuwe technieken, ligt de focus in het paviljoen voornamelijk op de toeristische hoogtepunten die van de badplaats zo’n populaire bestemming hebben gemaakt. Film, woord, beeld en objecten katapulteren je terug in de tijd. In het atelier ontdek je twee keer per jaar een nieuwe thema-expo waarbij interessante aspecten van het verhaal van Knokke-Heist worden uitgelicht en uitvergroot op een originele manier. Deze zomer is dat de expo ‘Sport, spel en spiegel’. Later zal het belevingscentrum nog uitbreiden met het oude schoolgebouw waar je bekende Knokke-Heistenaars leert kennen.

Nieuwe kijk

“Met de naam HEY wil het belevingscentrum iedereen graag aanspreken en creëert men meteen een gevoel van gastvrijheid”, klinkt het. HEY doelt ook op de ‘verwondering’ waarmee de bezoekers de leukste feiten en weetjes te weten komen over de badplaats. Met een nieuwe naam, komt ook een nieuw jasje. Het logo van HEY wordt gebruikt als venster dat een doorkijk biedt naar wat Knokke-Heist vertelt als verleden en wat het nu is. Zo krijg je als bezoeker een blik op de diversiteit aan thema’s en onderwerpen te zien.

Belevingscentrum HEY is nog tot en met eind augustus gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. Vanaf 1 september wordt de toegang betalend. Buiten schoolvakanties en feestdagen is HEY gesloten op maandag en dinsdag. (MM)

Alle info:hey.knokke-heist.be