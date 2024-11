Met nieuwe app ontdek je Flanders Fields te voet: “We maken het oorlogslandschap zichtbaar met unieke beelden”

Het In Flanders Fields Museum lanceert de nieuwe gratis app ‘In Flanders Fields’, voor gebruik buiten de museummuren: de app stippelt wandelroutes uit en maakt het oorlogslandschap van weleer zichtbaar aan de hand van historische beelden, getuigenissen en luchtfoto’s.

In de Westhoek zijn de littekens van de Groote Oorlog nog steeds zichtbaar: kraters, bunkers, monumenten en militaire begraafplaatsen tekenen het landschap. Ook minder zichtbare sporen vertellen de verhalen van de Eerste Wereldoorlog. Met de nieuwe ‘In Flanders Fields’-app wil het Ieperse In Flanders Fields Museum (IFFM) op toegankelijke wijze de sporen en verhalen van WO I zichtbaar maken in het landschap. Dankzij de gratis app krijgt iedereen toegang tot de verborgen geschiedenis van deze plekken, ondersteund door historisch beeldmateriaal, getuigenissen en luchtfotografie. Het gaat om “uniek archiefmateriaal”, volgens het museum.

Verborgen realiteit

“Met deze app leggen we de link tussen het diverse erfgoed en het landschap, en openen we een andere realiteit die vaak verborgen blijft voor de toevallige passant”, stelt Stephen Lodewyck, directeur van het IFFM. “Zo kunnen bezoekers op een toegankelijke manier kennis maken met het ingrijpende oorlogsverleden dat in het landschap besloten ligt.”

“Overal in de Westhoek sluimeren de sporen van de oorlog net onder het oppervlak, vaak onzichtbaar voor het blote oog”, zegt Birger Stichelbaut, wetenschappelijk medewerker van het IFFM. “Met de app kan je het landschap van de Eerste Wereldoorlog ontdekken en virtueel bovenop de slagvelden lopen.”

Ook buiten Westhoek

In totaal bevat de app acht wandelroutes. Er zijn wandelingen in Ieper en Poperinge, maar ook buiten de Westhoek. Vier routes zijn speciaal gericht op de Amerikaanse aanwezigheid tijdens WO I en deze sporen leiden je ook naar Waregem en Oudenaarde. De lancering van de Amerikaanse wandelingen markeert het voorlopige sluitstuk van een samenwerking van het museum met de Amerikaanse ambassade in België, die eerder ook leidde tot een tentoonstelling en een publicatie over de rol van de VS in WO I.

In de toekomst worden extra wandelingen toegevoegd aan de app. “De combinatie van historische bronnen en persoonlijke verhalen maakt het verleden tastbaar”, vindt Dimitry Soenen, voorzitter van de Ieperse musea (N-VA). “Op die manier kan ook een jonger, ander publiek zich verdiepen in een geschiedenis die ons landschap blijvend heeft gevormd.”

De app is te downloaden voor iOS en Android. (TP)