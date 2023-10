Izegems museum Eperon d’Or heeft nu eigen paar sneakers: “De geschiedenis herhaalt zich”

Sinds oktober vorig jaar vergaapte al een massa bezoekers zich aan de collectie sneakers in Eperon d’Or. Om de eerste verjaardag van Sneaker Gold te vieren onthulde museum Eperon d’Or een eigen paar sneakers. “Hiermee herhaalt de geschiedenis zich”, zegt conservator Leen Breyne.

“Uit binnen- en buitenland kwamen al heel wat mensen speciaal naar Izegem om op de expo Sneaker Gold de ongelofelijke collectie sneakers te bewonderen en om meer te weten te komen over het verhaal achter de sneakers. Want dat is net zo speciaal aan de expo. Nooit eerder kwamen in ons land zo veel sneakers samen in één expo en vooral de unieke exemplaren zijn echt wel het neusje van de zalm”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe.

Sinds dit weekend pronkt het museum met een nóg unieker sneakerpaar. Rumbekenaar Toby Duck van Duckxsneakerz en Tijs Van Impe van Tazz Customs gingen aan de slag om het museum een eigen paar sneakers te bezorgen.

Van nul opgebouwd

“We zijn eigenlijk vertrokken van een Jordan 1-sneaker – de meest iconische sneaker momenteel – waarvan we de zool heb overgehouden. Daarop werd dan de schoen volledig vanaf nul opgebouwd”, zeggen Toby en Tijs. “Leder werd in stukjes gesneden en zo kon de verwezenlijking starten. Hierbij bleven we de oude technieken trouw. Eigenlijk is het dus een oude geklede schoen zelfs, maar in het jasje van een sneaker.”

Toby stond vooral in voor de fysieke opbouw van de schoen terwijl Tijs voor de personalisatie ervan zorgde. Zo kon er heel wat symboliek ingestoken worden. “In de schoen zelf de karteling, de gaatjes, enz. Wat de schildering betreft werd er een oud logo van Eperon d’Or voorzien, ook een kwastje dat naar het borstelverleden van de stad verwijst, de gevel van het museum het wapenschild en zelfs de naam van de expo prijken er op.”

Nieuw publiek

De expo Sneaker Gold loopt dus al een jaar en duurt nog tot volgend jaar in september. “Het opzet was om een nieuw publiek naar het museum te lokken en na één jaar kunnen we echt wel zeggen dat die doelstelling bereikt is. Mensen komen van ver hierheen, we hadden al bezoekers uit de Verenigde Staten. De meeste mensen maken ook van de gelegenheid gebruik om de volledige vaste collectie met prachtige schoenen en borstels te bekijken en ook het gebouw te bezoeken dat een architecturale parel is”, geeft conservator Leen Breyne nog mee.

De expo loopt nog tot 14 september 2024 en ook voor de resterende periode staan er nog tal van activiteiten gepland.

