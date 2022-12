Eperon d’Or in Izegem verwelkomt 100.000ste bezoeker

Op vrijdag 16 december verwelkomde het museum Eperon d’Or de 100.000ste bezoeker sinds de opening in 2017. De achttienjarige Yoran Berth uit Izegem ontving van schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA) een geschenkenpakket en kreeg een persoonlijke rondleiding van conservator Gertjan Remmerie.

“De 100.000ste bezoeker aan het museum is een mijlpaal en dat dit gebeurt tijdens het lustrum van Eperon d’Or is natuurlijk aardig meegenomen”, glundert schepen Kurt Himpe. “Door de Sneaker Expo komt een jong publiek naar het museum en het is dan ook een eer om de rode loper uit te rollen voor een achttienjarige sneakerfan.”

Nog meer reclame maken

“Ik bracht vroeger al een bezoek aan Eperon d’Or, maar nog niet aan de Sneaker Expo en die wilde ik ook wel eens met mijn eigen ogen zien”, zegt Yoran Berth. “Het is dan ook bijzonder leuk dat ik dan ook nog eens in de prijzen val. Ik zal nu zeker nog meer reclame maken voor het museum en de Sneaker Expo.”

Dat de Sneaker Expo in de smaak valt, blijkt ook duidelijk in de bezoekersaantallen. “Sinds de opening van de expo eind oktober kwamen al meer dan 1.500 bezoekers uit binnen- en buitenland speciaal naar Izegem afgezakt om een bezoek te brengen aan de tijdelijke tentoonstelling”, besluit conservator Gertjan Remmerie.