‘Early Spring’ in Galerie Lloyd

Onder het motto ‘Early Spring’ etaleert Galerie Lloyd, onder het curatorschap van Frank Desmet, zeven jonge Vlaamse kunstschilders die zo de kans krijgen hun werk te presenteren voor een ruim publiek.

“Er is de vraag van kunstenaars van nu en morgen om een plaats om hun werk te tonen. Wij hebben de opdracht om hen kansen te bieden want we krijgen er emoties, verrassingen, verwondering en schoonheid voor terug”, aldus curator Desmet.

Op de foto v.l.n.r. exposanten Hennie Mahieu, Esther Cornelis, curator Frank Desmet, galeriehouder Katrin De Buck, Mattias Christiaens en Emma Loosbergh. Niet op de foto Wannes Cools, Thomas De Gieter en Timothy Deconynck. (foto ML)

De expo loopt tot en met 29 januari in Vlaanderenstraat 76. Van vrijdag t.e.m. zondag van 11 tot 13 uur en van 14.30 tot 18 uur.