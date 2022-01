Bruggelingen maken kennis met museumhal BRUSK

Geïnteresseerden in de nieuwe Brugse tentoonstellingshal BRUSK konden zaterdag op een infomarkt al even kennis maken met dit ambitieuze project dat in het najaar van 2025 klaar moet zijn. “Ik heb zelf een kunstatelier vlakbij deze site en kijk er enorm naar uit”, zei bezoeker Katrijn Vanaelst.

Na de bouw van het Concertgebouw in het het begin van de jaren ‘2000 is de bouw van de Brugse tentoonstellingshal BRUSK ongetwijfeld het meest ambitieuze en grootste project van de jongste twee decennia in Brugge. Het mag dan ook niet verbazen dat daar een pak interesse in heeft. Zaterdag konden alvast zo’n tweehonderd vooraf ingeschreven geïnteresseerden en omwonenden kennis maken met de toekomstige museumhal én de bijhorende groene kunstsite.

In de Vriendenzaal van het Groeningemuseum werd een infomarkt opgesteld die antwoord moet bieden op de meest uiteenlopende vragen over het ambitieuze project op de site Garenmarkt, net naast het Groeningemuseum. “De kernambities van BRUSK zijn tonen, bewaren, onderzoeken, gastvrij verwelkomen en participatie mogelijk mogelijk maken. Het zijn die ambities waar Stad Brugge en de Vlaamse Regering samen hun schouders onder zetten”, zegt Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Centraal in het complex staan twee grote tentoonstellingszalen die één niveau worden opgetild en van elkaar gescheiden zijn door een publiek doorwaadbare passage. De uitbouw van de zalen is zo opgevat dat er internationaal rondreizende tentoonstellingen kunnen plaats vinden, zowel van klassieke als hedendaagse werken. Het gelijkvloers is open en transparant en biedt ruimte voor educatieve, creatieve ateliers en een auditorium voor lezingen, symposia en andere activiteiten. Bij het geheel komt ook nog een horecavoorzieningen.

De infomarkt is het startschot van een ruime consultatieronde met omwonenden en betrokkenen. Het openbaar onderzoek zou tegen eind januari of uiterlijk begin februari opgestart worden.

Katrijn Vanaelst en Kris Demuelenaere © Davy Coghe

Katrijn Vanaelst, die samen met Kris Demuelenaere, de infomarkt kwam bezoeken, is alvast enthousiast over het project. Katrijn tekent en maakt beeldhouwwerken. “Ik heb zelf samen met vier andere kunstenaar een atelier hier grenzend aan de zone waar BRUSK komt. We zijn heel positief over dit mooie gebouw dat zich heel mooi zal integreren in de omgeving”, zegt ze. “Het kan zeker ook een meerwaarden betekenen voor ons kunstatelier.” Dat beaamt ook Kris Demuelenaere, zelf beeldend kunstenaar. “Het zal zeker ook een upgrade zijn voor het toerisme, met een voor Brugge wenselijk profiel van toeristen: de kunsttoerist”, klinkt het.

Luc Soete en Orinda Bostyn © Davy Coghe

Ongeveer hetzelfde geluid horen we bij Luc Soete en Orinda Bostyn, die in de Nieuwe Gentweg wonen; dus ook in nabijheid van het toekomstige museumpark. “Wij kijken nu uit op de achterkant van de oude sportzaal bij de school die afgebroken zal worden voor de komst van BRUSK. Geen fraai zicht dus we zijn blij dat dit weg gaat en dat we over enkele jaren op het mooie open museumpark zullen uitkijken in de plaats”, zegt Orinda. “Bovendien zijn we ook voorstander van moderne architectuur dus ja we zijn zeker enthousiast.”

De opening van de museumhal BRUSK is voorzien in het najaar van 2025 en de aanleg van het museumpark in 2027-2028.

(PDV)