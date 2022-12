Museum Texture stelt tafellaken Tafelgeesten van Wim Opbrouck voor

Museum Texture pakt uit met het tafellaken Tafelgeesten van Wim Opbrouck en werkte daarvoor samen met weverij Verilin uit Heule. Het is een frisse remake van het tafellaken uit 2014.

Het exclusieve tafellaken in Kortrijks damastlinnen viel in 2014 erg in de smaak. Het jacquard geweven tafellaken, in een gelimiteerde, genummerde oplage van 82 stuks, was in een mum van tijd uitverkocht. “Tot op vandaag is er in het museum regelmatig vraag naar het tafellaken, maar we hebben al lang geen aanbod meer”, zegt Sylvie De Coster, conservator van Texture. Een kleine 10 jaar later is het tijd voor een nieuwe editie.

Internationale weverij

Texture sloeg voor het ontwerpen van een nieuw damasten tafellaken opnieuw de handen in elkaar met weverij Verilin uit Heule, internationaal bekend voor haar stoffen in damast en jacquard tafellinnen. Samen zochten ze naar een kunstenaar die ze associeerden met de regio én die een sterke appreciatie voor esthetiek, authenticiteit, tafelgenoegens en … humor had. “Al snel dook de naam van Wim Opbrouck op, een echte ambassadeur van onze streek en vertrouwd met vlas en linnen”, zegt Ilse Dedeken van Verilin. Wim stamt langs moeders kant af van de bekende vlasfamilie Decavele. Hij woont in een omgebouwde vlasloods en in zijn tuin staat nog een rootput. “Ik was direct gewonnen om een exclusief tafellaken in damast te ontwerpen voor Texture”, vertelt Wim. Zijn ontwerp bestaat uit 11 verschillende personages. “Het zijn tafelgasten die met elkaar in dialoog gaan. De tafel is de plaats waar er veel verteld wordt, of gelachen of soms ruzie gemaakt wordt en gedeeld wordt. Ik koos daarom hoofden van personages in de stof te laten weven. Zij dragen verhalen mee. Het zijn tafelgeesten. Ik maakte voor de gelegenheid een speciaal geschreven tekst.”

“Het was precies of mijn grootouders weer aan tafel zaten”

Wim maakte die personages/hoofden al eerder. “Ik maakte vroeger een hele reeks hoofden van personages in hout gesneden, al dan niet bekend, jong en oud. Toen ik die later nog eens bekeek waren die aan het vergaan, een beetje onduidelijk geworden”, duidt Wim, die inspiratie vond in die koppen voor het nieuwe tafellaken. “Ik heb de koppen toen geretoucheerd met Oost-Indische inkt. Het deed het me wel iets dat ik mijn eigen werk aan het retoucheren was om een nieuw (kunst)werk te creëren. Bij elke feestmaaltijd zitten die 11 ‘gasten’ dus mee aan tafel. Het was het precies of mijn grootouders weer aan tafel zaten. Heel eventjes maar, al was het in de herinnering van de blauwwit geblokte stof toen. Het zijn ‘tafelgeesten’ waarvan de koppen enkel door een bepaalde lichtinval zichtbaar zijn. Kaarslicht is het mooiste. Dat geeft die hoofden mythische proporties. Voor een verhalenverteller en acteur die zeer romantisch is aangelegd, is dat een cadeau (lacht).”

Opnieuw werd gekozen voor een gelimiteerde, genummerde oplage van 82 stuks, een referentie naar het jaar 1982 toen het voormalig Vlasmuseum de deuren opende.

In tegenstelling tot het grote, hagelwitte damast voor de XL-feesten dat 170 bij 300 cm groot was, is deze hedendaagse heruitgave van Tafelgeesten 160 bij 260 cm.

Tafelgeesten is te koop voor 289 euro vanaf nu in de museum- en webshop van Texture.