Zwart-witfoto’s en kleurrijke schilderijen in de K-Trolle: “Een boeiende confrontatie”

Twee weekends lang is er een aparte tentoonstelling te zien in de K-Trolle. Een fotograaf en een kunstschilder exposeren er samen hun werk dat vooral is beïnvloed door de coronaperiode.

Roeselarenaar Francis ‘Fatn’ Riethaeve is fotograaf en trok tijdens de moeilijke coronaperiode met de camera vooral ‘s nachts op pad. “Het zijn dan ook donkere zwart-witfoto’s geworden. Ik zocht en vond contact met mensen die in die periode het noorden wat kwijt waren en op de dool waren. Meer mensen dan je denkt zijn tijdens corona aan de drank geraakt. De reeks heet dan ook the coronadrunxx.”

“Ik zocht die mensen ‘s nachts op. Dat ging makkelijker dan ik had gedacht. Ze waren opvallend open en lieten zich makkelijk fotograferen. Een deel van hen kende ik al van vroeger maar ik maakte ook nieuwe contacten via Facebook. Het is voor mij de eerste tentoonstelling.”

Perfecte therapie

Kunstschilder Brecht Carton aka c-ARTon woont en werkt in Wevelgem. “Ik maak iets dat mensen graag popart noemen. Het zijn kleurrijke schilderijen die ik achteraf bewerk met een portret in Chinese inkt. Terwijl mijn vriend Francis het moeilijk had tijdens de coronaperiode kreeg ik net erna een serieuze klop.”

“Tijdens de lockdown en de quarantaineperiodes heb ik heel veel gewerkt en geschilderd. Nadien viel ik als het waren in een zwart gat. Vrienden en familieleden hebben me bijna letterlijk weer aan de schildersezel gezet. Het was de perfecte therapie.”

Groot contrast

Beide kunstenaars werden jaren geleden al vrienden. “We hebben ooit samen gewerkt aan de cover van het album van the RG’s. Brecht moest een schilderij maken voor de cd-hoes van hun eerste plaat en dat moest gebaseerd zijn op een foto van Fatn.”

Een zwartwitfotograaf en een kunstschilder die houdt van blije, felle kleuren, het is een aparte combinatie. “Ja, het contrast zal duidelijk zijn”, leggen Brecht en Francis uit. “Maar het is ook een boeiende confrontatie. De tentoonstellingsruimte van de K-Trolle is trouwens ideaal voor ons werk. We houden niet zo van de steriele witte sfeer in de meeste galerijen.”

