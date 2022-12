Zeebrugge kiest voor ‘Tide Bell’ als kunstwerk op de rotonde Baron de Maerelaan

Op de rotonde aan de Baron de Maerelaan in Zeebrugge is er dagelijks heel wat passage. Van de vrachtrijders die hun lading van en naar de haven brengen, tot de bezoekers van Zeebrugge Strand en uiteraard ook de inwoners van Zeebrugge. UNIZO en de lokale handelaars kwamen met het idee om deze plaats een aantrekkelijker karakter te geven en een nieuw herkenningspunt te realiseren voor al wie richting Zeebrugge beweegt. Het winnend ontwerp is nu gekend.

Samen met Stad Brugge, het Agentschap Wegen en Verkeer, Artes Group nv en Port of Antwerp-Bruges werd een subsidiedossier opgemaakt en ingediend bij de Vlaamse Overheid. Die besliste in juli 2022 om het project ‘Een artistieke welkom voor Zeebrugge’ te ondersteunen met een subsidie van 60.000 euro. De verschillende projectpartners zorgen samen voor een gelijkwaardige inbreng: Port of Antwerp-Bruges: 30.000 euro; Artes Group: 10.000 euro; Unizo: 10.000 euro en Stad Brugge: 12.000 euro.

Op basis van het projectconcept werden zes kunstenaars geselecteerd om een ontwerpdossier voor te bereiden voor de rotonde. Van 15 september tot eind november 2022 werden de zes ingediende ontwerpen voorgesteld aan het publiek op de dijk van Zeebrugge aan de hand van infopanelen.

× Tide Bell, Paul Casaer (BE)

× Room for the harbeacher, Architectuuratelier Dertien12 (BE)

× A pink sky forever and everyone!, huber.huber (CH)

× Strandhuis, Conor McNally (UK)

× #radarlove, Kelly Schacht (BE)

× Oasis, Filip Vervaet (BE)

Aan deze bekendmaking was ook een publieksbevraging gekoppeld. Deze bevraging werd door 85 personen ingevuld.

Unanieme keuze

Burgemeester Dirk De fauw: “Begin december kwamen de projectpartners samen om zich te buigen over de selectie. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat ‘Tide Bell’ van Paul Casaer vanuit verschillende oogpunten (artistiek concept, link met Zeebrugge, budgettaire en productionele haalbaarheid) de voorkeur genoot. Een resultaat dat werd bevestigd door de publieksbevraging, waar meer dan de helft van de personen die deelnamen ‘Tide Bell’ aan duidde als hun favoriet. Ook de Zeebrugse handelaars kozen hetzelfde ontwerp. Het college van burgemeester en schepenen volgde deze keuze en besliste vandaag om ‘Tide Bell’ als laureaat aan te duiden.”

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “De ontwerpwedstrijd zorgde voor zes artistieke voorstellen, die elk vanuit hun eigenheid getuigen van een enthousiasme voor de opdracht en Zeebrugge als context. Kiezen is nooit gemakkelijk, maar na het afwegen van alle criteria voelt ‘Tide Bell’ voor alle betrokken partners aan als de juiste keuze.”

Schepen van Zeebrugge Mieke Hoste: “Met het kunstwerk ‘Tide Bell’ zal het rond punt meer dan ooit een echte toegangspoort tot Zeebrugge Bad vormen. Zowel bewoners, bezoekers, ondernemers als vrachtwagenchauffeurs zullen kunnen genieten van deze kunstige invulling.”

Visueel en auditief

Het kunstwerk ‘Tide Bell’ bestaat uit twee monumentale bellen. Bij hoogtij (het moment op het einde van de vloedperiode, met de hoogste waterstand) zal de sculptuur een milde gongslag voortbrengen en zo passanten indirect met het tij in connectie brengen. Het tijdsverschil tussen elke periode met hoogtij is gemiddeld 12 uur en 25 minuten. Naast het auditief aspect heeft het werk een sculpturale kwaliteit die tijdloos is.

Nu de laureaat gekend is, kan de kunstenaar zijn concept verder uitwerken. Het uitgewerkt ontwerp van Paul Casaer wordt verwacht in februari 2023. Het kunstwerk zelf zal in maart 2024 onthuld worden als een nieuwe, permanente aantrekkingspool voor Zeebrugge.