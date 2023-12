Tim Bisschop wint tweede Henry Van de velde Award: “Het gedrukte boek blijft een geliefd medium”

Met het ontwerp voor het boek ‘Waters’ heeft Tim Bisschop een tweede Henry van de Velde Award in de wacht gesleept. Deze awards zijn de belangrijkste designprijzen in België. “’Waters’ werd gemaakt naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953 in Nederland.”

Tim Bisschop (42) mag op 23 januari zijn tweede Henry van de Velde Award in ontvangst nemen – de eerste won hij in 2019 – voor Waters, een publicatie met als thema de overstromingen van 1953 in Nederland. De beklijvende foto’s zijn van de Nederlandse fotografe Robin de Puy en de poëtische tekstfragmenten bij de geportretteerden zijn van de hand van de Nederlandse dichteres Maria Barnas. Het boek werd uitgegeven bij Hannibal books en het ontwerp is van Tim Bisschop.

“De vorm van dit boek moest de ervaring, herinneringen en emoties van de geportretteerden weergeven. De omslag, gehuld in een linnen stof, werd bedrukt met een abstract kleurverloop. Dit serene beeld staat voor de dreiging van het opkomende water. De titel, gedrukt in transparante folie, is alleen zichtbaar als je het boek tegen het licht houdt, zoals de weerspiegeling op een wateroppervlak. Het papier binnenin is zacht en ongestreken en sluit zo aan bij de warme, menselijke verhalen.”

De jury omschrijft het boek en ontwerp als een vormgeving die niet met veel spektakel de aandacht wil trekken, maar die op een pure en gevoelige manier de lezer vastgrijpt. Wat betekent deze award voor jou?

“Ik hou van eenvoudige ontwerpen. De vormgeving moet altijd in verhouding staan tot de inhoud en vaak is het ontwerp ondersteunend. Al kan een verrassend randje of een onderscheidend vormgevingsaspect het boekontwerp soms wel interessant maken. Deze award is een mooie erkenning voor m’n werk. Het is een motivatie om verder te streven naar mooie boeken. Ik vind het vooral bijzonder fijn dat de jury een boekproject kiest, ondanks de massale aanwezigheid van digitale media. Het gedrukte boek blijft een geliefd medium!”

Hoe ben je in het vak gerold?

“Ik heb economie-wiskunde gestudeerd. Niet een richting waarvan men meteen veronderstelt om daarna iets creatiefs te gaan studeren, maar het bleek dus wel helemaal mijn ding te zijn. Na mijn studies werkte ik enkele jaren als vormgever bij drukkerij Die Keure. Daar deed ik veel technische kennis op rond het maken en ontwerpen van boeken. Elf jaar geleden ben ik dan gestart als zelfstandig boekontwerper. Al vrij snel ontdekte ik dat kunst en fotografie mijn dada’s zijn.”

Hoe ga je te werk?

“De manier van werken is in feite vaak gelijkaardig. Na overleg met opdrachtgevers en heel wat research, krijg ik tekst en beeld en daar ga ik dan mee aan de slag. Mijn klanten zijn vooral musea, kunstenaars, fotografen en uitgeverijen. Er is uiteraard altijd interactie met alle partijen.”

Je werkte al voor nationale en internationale straffe namen als David Lynch, Anton Corbijn, Erwin Olaf, Stefan Vanfleteren en Rinus Van de Velde. Op welk werk ben je het meest trots?

“Dat is een vraag die ik regelmatig krijg. Er zijn er wel een paar. Als ik toch moet kiezen, dan opteer ik voor The Island of the Colorblind. Een boek dat ik enkele jaren geleden ontwierp voor de Belgische fotografe Sanne De Wilde. De fotoreeks van Sanne gaat over een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan, Pingelap, waar een belangrijk deel van de bevolking vanwege een erfelijke oorzaak kleurenblind is. Voor de cover van het boek heb ik gebruik gemaakt van UV-gevoelige vernis. Enkel wanneer je die blootstelt aan zonlicht komt de foto van het eiland tevoorschijn. Hiermee won ik trouwens mijn eerste Henry van de Velde Award. Ik ontwierp ook al twee boeken voor het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Ik ben wel trots dat een van de belangrijkste musea ter wereld voor Europese schilderkunst, mij het vertrouwen geeft om een boek over Bruegel en Raphael, vorm te geven.”

Je werkt alleen thuis in je kantoor, is dat soms niet eenzaam?

“Ik werk inderdaad soms als een kluizenaar. De hele dag ben ik geconcentreerd bezig. Het is dus enerzijds wel een eenzame job. Anderzijds zit ik niet dag in, dag uit in mijn kantoor. Ik heb ook afspraken buitenshuis en ik ga vaak op bezoek bij kunstenaars of fotografen. Vanaf februari ga ik ook af en toe werken in een coworkspace tussen andere creatieve geesten.”

Mocht je één boek mogen redden uit je indrukwekkende collectie, wat zou het dan zijn?

“Dat is een moeilijke. Ik zou sowieso kiezen voor een boek dat niet meer te verkrijgen is, zoals The Island of the Colorblind, of een limited edition zoals Façades et Vitrines, een boek met een loden kaft dat ik samen met fotograaf Stephan Vanfleteren heb ontworpen en waarvan er maar 666 exemplaren zijn geproduceerd.”

Heb je nog grote dromen op professioneel vlak?

“Ik kijk ernaar uit om samen met getalenteerde kunstenaars en fotografen verder te werken aan diverse en uitdagende projecten, om zo door middel van een verrassend ontwerp bij te dragen aan het succes van hun boek.”