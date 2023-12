“Wij Belgen zijn echt verzot op bubbels”: Marino (53) maakt jongensdroom waar met zijn wijndomein Mérula

Op het prachtige domein van paardenhoeve De Blauwe Zaal langs de Damse Vaart in Sint-Kruis, flaneert Marino Moenaert dagelijks tussen de druivenranken van Mérula. “Het is keihard werken, maar hier maak ik mijn jongensdroom waar”, aldus de gepassioneerde wijnboer.

Het verhaal van wijndomein Mérula begint heel kleinschalig in 2000. Toen plantte Marino Moenaert (53) 100 wijnranken bij hem thuis in Moerbrugge. Al werd de kiem al gezaaid in de prille jeugdjaren van de wijnboer. “De passie voor de druif heb ik geërfd van mijn grootvader. Hij was wat ze noemen een ‘keuterboer’ uit Klemskerke en kweekte ook eetdruiven in een serre. Als klein mannetje van zes jaar was ik daar enorm van onder de indruk. Op dat moment besliste ik om later tuinman zou worden. Ik heb de daad bij het woord gevoegd en volgde tuinbouwstudies. Ik heb in mijn jonge jaren ook in de horeca gewerkt aan de kust, daar zag ik hoe wijn en gerecht samengaan. Maar het was het boek ‘Welkom op ons domein De passie van Belgische wijnboeren’ van Gido Van Imschoot dat écht de aanzet gaf om heel kleinschalig als wijnboer aan de slag te gaan. Daarin las ik onder meer over een wijndomein in Zeeland. Samen met mijn vrouw trok ik op prospectie naar dat wijndomein ook om haar te overtuigen van mijn plan (lacht) – en toen dacht ik: als de Nederlanders wijn kunnen verbouwen onder de zeespiegel, dan moeten wij dat in de Brugse regio ook kunnen. Een kleine kanttekening: een wijnrank is zéér sterk. In pakweg het droge Spaanse Andalusië wortelen ze tot 60 meter diep op zoek naar water.”

Zo geschiedde. Om Mérula groot te maken, ging je in zee met de Oostkampse zakenman Luc Beke. Een bewuste keuze?

“Ja en neen, het was initieel niet mijn plan om Mérula groot te maken toen ik startte. Ik zei altijd dat we groot wilden zijn door klein te blijven, maar dat mag ik niet meer zeggen. Om rendabel en leefbaar te zijn, moet een wijnbouwbedrijf vandaag zeker 15 hectare aan wijnranken hebben. Maar om terug te keren op je vraag, Luc en ik zijn ondertussen inderdaad al een hele tijd getrouwd op papier. (lach) Per toeval kwam ik al heel snel in contact met Luc. In 2012 kreeg ik het aanbod van hem om gronden te gebruiken aan kasteeldomein de Cellen in Oostkamp. Daar is de trein vertrokken en hij is niet meer gestopt. Zeker na de eerste gouden medaille voor wat toen nog de Houtlandse Wijn heette, maakte ons verhaal een vlucht. Dankzij Luc is Mérula vorig jaar verhuisd naar De Blauwe Zaal. Zowel de productie als de winkel bevinden zich hier nu. Je moet weten, mijn vrouw en ik hebben ook altijd onze spaarcenten in Mérula gestopt. Tot eind vorig jaar heb ik les gegeven aan het Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw in Roeselare. Als stok achter de deur.”

“Mérula is gegroeid van 100 wijnranken naar 110.000”

De nieuwe locatie hier op Domein De Blauwe Zaal is een pareltje. Blij met de verhuis?

“Ja, uiteraard. Maar het was wel met een dubbel gevoel. Ik zal ook altijd naar Mérula blijven verwijzen als een wijndomein uit Oostkamp en Brugge. In die volgorde. De roots van Mérula liggen in Oostkamp en ook de naam verwijst naar de gemeente. Mérula is de Latijnse naam voor merel. Die vogel vinden we zeven keer terug in het wapenschild van Oostkamp. Anderzijds is de verhuis ook beter voor ons gezin. Altijd was het werk aanwezig, altijd moest alles piekfijn in orde zijn voor onder meer de rondleidingen die ik er gaf. Nu zijn werk en privé meer gescheiden. Al zijn ook mijn echtgenote en dochters betrokken bij Mérula. De oudste, Fleur, doet de winkel en de jongste, Feline, deed bijvoorbeeld afgelopen zomer de planning van de jobstudenten.”

Je startte in 2010 met 100 wijnranken, met hoeveel wijnstokken gaan jullie 2024 in?

“Met liefst 22 hectare. Iedere hectare is goed voor zo’n 5.000 wijnranken. Alles samen is dat een totaal van 110.000.”

Er zijn zes stille wijnen en ondertussen ook twee mousserende wijnen, hoe gaat het daarmee?

“Heel goed. We zijn zeer blij dat we deze mousserende wijnen aan ons gamma konden toevoegen. Want wij Belgen zijn echt gek op bubbels. De invoer van pakweg champagne naar België is gigantisch. Onze Brut de Bruges Prestige is trouwens opgenomen in de eerste wijngids van Gault Millau. Daar zijn we best trots op. Dit jaar hebben we 7.000 liter mousserende wijn gebotteld, volgend jaar gaan we naar 35.000 liter.”

Wat zijn je toekomstdromen?

“Kwaliteit en groei stonden de voorbije jaren voorop. In de toekomst focussen we op het eerste. We dragen kwaliteit heel hoog in het vaandel. Als ik luidop mag dromen, hoop ik dat ze over enige tijd in pakweg Limburg weten dat dat manneke met zijn bril en leren schort die van Mérula is.”

En het buitenland?

“Daar denk ik wel eens aan, ja. Maar er is hier bij ons aan de kust en in het binnenland nog zoveel potentieel. Tot twee jaar geleden raakte onze voorraad uitgeput, waardoor we niet consequent konden leveren. Door de schaalvergroting is die periode nu voorbij. Met veel trots zullen we onze Belgische wijn de komende jaren nog meer op de kaart zetten, letterlijk en figuurlijk.”