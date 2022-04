Tentoonstelling ‘Een zee van tijd’ legt artistiek strandlaken onder 100 jaar Villa Les Zéphyrs in Middelkerke

Vanaf zaterdag 30 april tonen 9 kunstenaars en 3 auteurs in ‘Een zee van tijd’ hoe het lange en historische, tijdsvak waarin Villa Les Zéphyrs een rol speelt hen inspireert. Co-curator van de Triënnale Brugge Els Wuyts smeedde een mooi artistiek en divers geheel. De prachtige villa en het dito interieur doen de rest. Centraal thema? Vier het leven, blik terug en kijk hoopvol vooruit. De expo loopt nog tot 6 november.

‘Een frisse, injectie hedendaagse kunst geven aan de villa’, daar was het Els Wuyts om te doen. Verwacht geen bevreemdende, klinische installaties, maar tastbare en veelzijdige werken die qua gevoel en ruimte de sfeer en de historie van de villa versterken.

Neem nu Julie Cockburn. De Engelse verzamelt al jaren vintage foto’s en bewerkt die met ambachtelijke technieken tot die anonieme beelden een nieuw – en vaak veelkleurig verhaal – vertellen.

In de keuken brengt het kleurrijke en speelse borduurwerk van de Zweedse Ulla-Stina Wikander een prachtige en spannende reïncarnatie voor banale huishoudapparaten.

In ‘Een zee van tijd’ is er ook ruimte voor literatuur: Amina Belôrf, Wouter Deprez en Peter Terrin eren, elk in eigen stijl, de rol die Villa Les Zéphyrs voor zoveel mensen speelde.

Ik luisterde naar de golven en hun fluisterverhalen, zoals mensen dat met schelpen deden

Vervolledigen het artistieke palet: architecturale kunst van het duo Gijs Van Vaerenbergh, recyclagekunst van de Zweedse Sara Bjarland, beeldend werk van Anton Cotteleer, meeslepende fotografie van Kumi Oguro, realistische schilderkunst van Cindy Wright en design van Van Iseghem Design & Savoir-Faire. Ieder hoekje van Villa Les Zéphyrs is verrassend.

Gidsbeurten

Om de beleving van de expo te optimaliseren, zijn er gidsbeurten die optioneel verlengd kunnen worden met een interessante erfgoedwandeling.

Daarnaast kun je voor de gelegenheid een unieke tekenmap verkrijgen met genummerde werken die in andere tentoonstellingen in Villa Les Zéphyrs schitterden. Ook de lokale handelaars krijgen een vleugje artistieke Zéphyrsromantiek door de tentoonstelling van enkele artistieke elementen in hun etalage.

Vakantievilla

Villa Les Zéphyrs werd in 1922 oorspronkelijk gebouwd als vakantievilla voor de Gentse familie Muyshondt. Moeder Lily heeft smaak en tikt het beroemde ensemble van Henry Van de Velde op de kop. In het interbellum groeit onze kust uit tot een populaire vakantiebestemming. Daarom brengt de familie er consequent hun strandvakanties door, met in hun zog een ploeg personeel en bedienden.

De villa in Westende en de aanpalende rozentuin bruisen van het leven. De drie dochters hebben er de tijd van hun leven met tennis, zon, zand en thé dansants. Dat kolkende en zorgeloze vakantieleven wordt abrupt weggeveegd door Wereldoorlog II. Beide ouders overlijden en van de drie dochters is het Henriette die tot in de jaren vijftig het meest Les Zéphyrs bezoekt.

Uiteindelijk blaast het gemeentebestuur nieuw leven in Villa Les Zéphyrs. Na een tijd van leegstand en verwaarlozing groeit de villa uit tot toerismekantoor. En dat is het op vandaag nog altijd. In 2000 roept de Vlaamse overheid de site rond Les Zéphyrs en de Sint-Theresiakapel uit tot beschermd dorpsgezicht. Het sein voor een verregaand eerherstel.

Middelkerke investeert fors. Het oorspronkelijke interieur herleeft en de onthalende functie krijgt een interessante versmelting met de museale invulling. De ‘spirit’ van de ontspannen en vakantiekriebelende familie Muyshondt waart tot op vandaag ongestoord in Villa Les Zéphyrs. Genietend van een zee van tijd.

(PG)