Stad koopt twee ontwerpen kunstwerken Tettebrugge: “Toevallig ontdekt bij bezoek aan de verkoopzaal”

Oostende tikt twee ontwerpen op de kop van bas-reliëfs die aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan hebben gestaan. “Hiermee kunnen we aan de slag om definitief de beelden in de nissen terug te plaatsen”, aldus schepen Vanessa Vens (Vooruit).

De brug op de wijk Hazegras is bekend als de ‘Tettebrugge’ omdat bovenop de zuilen bronzen beelden stonden van vrouwen met ontblote borst. “De Duitsers hebben de beelden in de Eerste Wereldoorlog gesmolten om er munitie van te maken”, zegt schepen voor tradities Niko Geldhof (Vooruit). “De stad is nog steeds op zoek naar foto’s, plannen en alle andere materiaal omtrent de Tettebrug want we willen de brug in ere herstellen. Als mensen ons hun materiaal tonen dan zal dat de reconstructie vooruit helpen.”

Herstel

Onderaan de zuilen in nissen waren er bas-reliëfs, sculpturen waarbij het onderwerp naar voor komt. Het zijn ontwerpen van twee van die bas-reliëfs, gemaakt in gebakken klei, die nu werden aangekocht door de stad Oostende voor 3000 euro. Met maritieme onderwerpen want ze tonen een roerganger en scheepstimmerman. Cultuurschepen Vanessa Vens ontdekte in oktober de stukken: “Ik woon in de buurt van de verkoopzaal en ik loop hier regelmatig binnen. Mijn oog viel op de stukken en de cultuurdienst liet weten dat het waardevol was om ze aan te kopen. We gaan er nu mee aan de slag. Er bestaan moderne technieken om de beelden na te maken naar dit ontwerp. Voor het einde van de legislatuur worden ze terug geplaatst aan de Tettebrug. We gaan nu onderzoeken wie en in welk materiaal dat zal uitgevoerd worden.”

Zoeten Inval

De stad haalde de uitzonderlijke stukken op in verkoopzaal De Zoeten Inval op de Nieuwpoortsesteenweg. Uitbater Wesley Vyvey: “Het gaat om ontwerpen van Karel De Kesel. Hij verbleef tussen 1900 en 1909 in Oostende en maakte veel in opdracht van de stad Oostende. Op de ontwerpen ontwaren we het jaartal 1902. Ze stonden hier al een tijdje en mensen wezen ons er op dat ze waardevol waren voor de stad. We zijn erg tevreden dat de aankoop door de stad ervoor zorgt dat ze nu door een breed publiek kunnen gezien worden en kunnen dienen als basis om de Tettebrug in ere te herstellen.” Vader Etienne Vyvey: “Ik had de beelden al jaren, ze lagen in een loods en ik was van plan ze te gebruiken in mijn woning. Maar er is plaats tekort en daarom werden de beelden verkocht.”