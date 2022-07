Sammy Slabbinck bekleedt geluidstoren en podium van Cactusfestival met nieuw ontwerp

De Brugse beeldend kunstenaar Sammy Slabbinck ontwierp voor de geluidstoren en het podium van het Cactusfestival in het Minnewaterpark een kleurrijke collage, gebaseerd op oude foto’s. De Brugse vzw Tentakel installeert het kunstwerk.

“Ik ben sinds mijn dertiende levensjaar een trouw bezoeker van het Cactusfestival, maar het is de eerste keer dat ik iets creeër voor het festival. Dat doe ik op vraag van de vzw Tentakel, die het festivaldorp op een duurzame manier aankleedt”, zegt beeldend kunstenaar Sammy Slabbinck (43), die een internationale reputatie geniet dank zij zijn collages, illustraties en video’s voor Gucci, Disney en Sotheby’s. Hij ontwierp ook al hoezen voor Leonard Cohen en Intergalactic Lovers.

Oude foto’s

Sammy Slabbinck kreeg het voorstel al drie jaar geleden op samen te werken voor het festival, maar corona gooide roet in het eten. “Ik heb een digitale collage gemaakt voor de geluidstoren. Die wordt op grote, herbruikbare doeken gedrukt. ‘t Is toch wat artistieker dan zo’n lelijk zwart doek. Voor het ontwerp heb ik mij gebaseerd op oude foto’s van meetinstrumenten uit de jaren ‘70. Ik verzamel oude foto’s voor mijn collage’s.”

“Voorts heb ik ervoor gezorgd dat de collage kleurrijk is en voorzien is van vierkante grafieken, die typisch zijn voor de huisstijl van Cactus. In de collage is ook een gitaar verwerkt en een vrouw met een uitdagende blik. De tekening voor het podium is gelijkaardig, al zal het totaalbeeld niet volledig tot zijn recht komen. de bomen staan in de weg! Maar ja, die zijn nog ouder dan het festival. Van snoeien is geen sprake, dat zou ik ook nooit willen”, lacht Sammy Roelant.

Receptie

Naar welke groep kijkt de kunstenaar vooral uit op Cactus? Sammy: “Naar Taams dat op zondag opent en natuurlijk ook afsluiter Balthazar. Maar ik ga niet dicht bij het podium gaan staan, ik positionair mij liefst tussen de twee bars. Het Cactusfestival is de grootste receptie van Brugge!”

Enkele vrijwilligers van Tentakel in het Minnewaterpark. © SVK

Pieter Cordy van de vzw Tentakel is verheugd dat hij eindelijk mag samenwerken met Sammy Slabbinck: “We zijn een Brugse vzw met inmiddels 63 vrijwilligers en staan al zes jaar in voor de aankleding van het Cactusfestival. We werken vooral met duurzame materialen.”

“Onze houten constructies kunnen hergebruikt worden.We hebben bijvoorbeeld ook de arena voor Campo Solar ontworpen en gebouwd. We werken op Cactus nog samen met een andere Brugse kunstenaar: Sander Mescaert alias Mesca Art, verzorgt ons houtwerk van passende tekeningen.”