Opendeurdag ‘Kunst in Rijselstraat’ op zaterdag 21 mei

In mei openen vier nieuwe Ieperse hotspots voor kunstliefhebbers hun deuren in de Rijselstraat: kunstgalerijen ‘Frock Gallery’ en ‘Reichmanns’, Kunstenhuis Satelliet.K en voorbij de Sint-Pieterskerk ook nog een huis met kunst ‘R121’ dat in het najaar opent. Op zaterdag 21 mei organiseert Stad Ieper samen met de drie kunstinitiatieven de gezamenlijke opendeurdag ‘Kunst in Rijselstraat’.

“Het is fantastisch om te zien dat het zaadje dat we met het Kunstenhuis Satelliet.K hebben geplant zich aan het verspreiden is”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit). “Als stadsbestuur hadden we nooit durven dromen dat ons initiatief navolging zou krijgen van drie andere kunstgalerijen in dezelfde straat. Naast ruimte om te creëren in het kunstenhuis, zorgen de galerijen ervoor dat we weer een extra laag creëren op vlak van toerisme gezien het nu al eens de moeite is om een dagje kunst te beleven in Ieper.”

Frock Gallery

“Kunstgalerij Frock Gallery in de Rijselstraat 26 heeft de ambitie om hedendaagse kunst echt toegankelijk te maken voor het brede publiek en beloftevolle hedendaagse kunstenaars in contact te brengen met hun publiek. De kernzin van de galerij is ‘It’s the people that make the magic’. Dit vormt de ruggengraat van de opbouw van de galerij, de events, de exposities en de communicatie.”

“Naast verrassende tentoonstellingen van hedendaagse kunst integreert Frock Gallery ook een artshop in de galerij. Een echte winkel, waar de lokale gemeenschap, dagjesmensen en citytrippers terechtkunnen voor een uiterst origineel en kunstig cadeau. Het initiatief ‘Frock Gallery’ komt van de Amerikaanse kunstenaar Matthew J. Frock en zijn vrouw en onderneemster Annelies Deltour. Info via www.frockgallery.com.”

Reichmanns

“Kunstgalerij Reichmanns brengt kunstenaar, kunst en kunstliefhebber samen. In de Rijselstraat 27B presenteert Reichmanns een unieke collectie kunstwerken van hedendaagse kunstenaars. Een platform voor kunstenaars van alle niveaus: internationaal, nationaal, lokaal, opkomend en gevestigd. Soloprojecten of unieke samenwekringen.”

“De galerij brengt verbeeldingskracht en positiviteit met een breed scala aan kunstwerken, waaronder schilderijen, sculpturen en driedimensionale werken. Elk kunstwerk wordt geleverd met een certificaat van echtheid. Het doel is om een frisse kijk op de hedendaagse kunst te bieden vanuit een breed spectrum aan kunstenaars en exposities. Info via www.reichmanns.be.”

R121

“Een project met een passie voor kunst, gedragen door mensen met een dezelfde doelstelling, wil het maken en beleven van kunst in al haar expressievormen (mee-) introduceren, stimuleren en faciliteren. In een huis gelegen in de Rijselstraat 121 stelt R121 (tentoonstellings-)infrastructuur ter beschikking en organiseert de vzw (in oprichting) tentoonstellingen en artistieke events. Initiatiefnemers zijn kunstenaar Filip De Cock en zijn partner Bea Van Imschoot die vanuit haar beroepsleven zal instaan voor een sociaal-educatieve toets.”

“R121 is voorlopig nog volop in renovatie, maar opent op 21 mei even de (werf-) deur voor een eerste kennismaking met kunst op de werkvloer. De officiële opening en opstart wordt voorzien in het najaar 2022. Vragen en info: r121kunst@gmail.com.”

Kunstenhuis ‘Satelliet.K’

“Kunstenhuis ‘Satelliet.K’ is een initiatief van Stad Ieper. Het wordt de plek waar beeldende kunstenaars uit Ieper en omstreken kunnen creëren en ontmoeten. Daarvoor verbouwde Stad Ieper het Belle-Godshuis en het naburige pand in de Rijselstraat 40 in Ieper. Het kunstenhuis omvat 10 ateliers die kunstenaars kunnen huren, een polyvalente (werk)ruimte, een expositieruimte en een studio voor artists in residence. De ateliers worden verhuurd vanaf juli. Kunstenaars kunnen een aanvraag indienen op www.satelliet-k.be.”

“Alle galerijen en het kunstenhuis openen hun deuren tussen 10 en 18 uur. Er is vrije inkom en iedereen is welkom. Bezoekers genieten van een jazzy sfeer met muziek, een drankje en vooral van kunst in hartje Ieper. Via www.satelliet-k.be/kunst-rijselstraat vind je alle info over de opendeurdag.” (EG)