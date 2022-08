Meens ereburger Willem Vermandere onthult beeld én panoramakader

Kunstenaar en zanger Willem Vermandere was zaterdag een opvallende gast in CC Het Applauws waar hij zijn kunstwerk ‘Aan de Leie’ en zijn favoriete plekje aan de Leie in de kijker zette met een panoramakader dat ontworpen werd door leerlkrachten en leerlingen van het VTI Sint-Lucas.

Het beeldhouwwerk in Bourgondische kalksteen ‘Aan de Leie’ was onderdeel van de tentoonstelling ‘Voortdoen’ met werk van Willem Vermandere in de zomer van 2021. Schepen Vanryckegem: “Nu kopen wij met de Stad Menen het kunstwerk aan om het een permanente plaats te geven aan Het Applauws in Lauwe, vlakbij de Leie. Onze ereburger Willem Vermandere groeide immers op in Lauwe en speelde als kind vaak aan de Leie. Het jaagpad, tussen Kortrijk en Lauwe, werd vereeuwigd in zijn klassieker ‘Blanche En Zijn Peird’. We telden amper 18.000 euro neer voor dit pareltje dat in werkelijkheid eigenlijk drie keer zoveel waard is. Dankzij de tegemoetkoming van onze ereburger konden we dat werk aanschaffen. We zijn hem daar enorm dankbaar voor.”

Willem Vermandere bij zijn kunstwerk ‘Aan de Leie’. © Maxime Petit Maxime Petit

Willem Vermandere nam op zijn eigenzinnige humoristische wijze het woord bij de inhuldiging: “Ik kwam veel wandelen met mijn lief langs de Leie. Maar ik keek nooit veel naar de overkant want dat was Wevelgem”, lacht Vermandere. “Verwacht ook geen uitleg bij het kunstwerk. Het staat er gewoon. Het is 30 jaar oud en stond al die tijd in mijn tuin. Nu komt het thuis in Lauwe. En dat doet plezier want een stuk van mijn oude ziel ligt hier.”

Panoramakader langs de Leie

Wie vanaf het kunstwerk het pad langs de Leie volgt, zal daar aan de oever ook een panoramakader ontdekken. Dat biedt het favoriete zicht van Willem Vermandere op de Leie en bevat ook de tekst van het lied dat voor eeuwig verbonden zal blijven aan Lauwe en de Leie: ‘Mensch’n als je passeert tussen Kortrijk en Lauwe, ’t komt op geen dag en’t steekt niet zo nauwe’.

“Het verheugt me enorm dat twee van mijn bevoegdheden Cultuur en Onderwijs hier samenkomen. Het panoramakader werd namelijk ontworpen en geproduceerd door een school van eigen bodem, het VTI Sint-Lucas. De leraars en de leerlingen hebben er zelfs een deel van hun vakantie voor opgeofferd. Het is de bedoeling dat wij in samenwerking met de school voor al onze ereburgers een panoramakader realiseren, twee kaders per jaar. Zo krijgt ok Jozef Deleu dit najaar nog zijn panoramakader in Rekkem”, weet Griet Vanryckegem. (MPM)