Laureatenexpo in SASK en ‘ijdele’ kunst in Galerie Blomme in Roeselare

Leerlingen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten exposeren dezer dagen op twee locaties in Roeselare. In de SASK in de Leenstraat is het werk te zien van de laureaten van vorig jaar. De ‘ijdelste’ expositie vind je in Galerie Blomme in de Ooststraat.

Alle leerlingen die vorig jaar afstudeerden uit alle disciplines in het volwassenenatelier exposeren nog tot 21 december in de SASK in de Leenstraat. Op de openingsavond ontvingen de laureaten ook hun prijzen en certificaten. De laureatenexpo is open van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 20.30 uur, en op zaterdag van 10 tot 17 uur.

Het projectatelier Mixed Media van de academie, dat vroeger gemeenzaam de monumentale werd genoemd, bouwde in Galerie Blomme een eigen expositie uit rond het thema IJdelheid. Op deze tentoonstelling kan men kennismaken met de meest uiteenlopende materialen en technieken die in deze richting binnen de SASK worden toegepast.

Glazen oester

“We werken altijd rond thema’s,” legt leraar Herbert Vandendriessche uit. “Dit keer kozen we voor ijdelheid. De ene ging de 2D-weg op, anderen maakten een video of een soort kijker waardoor je je eigen achterkant kunt zien – van ijdelheid gesproken. Enkele cursisten exposeren hun werk onder de naam van alter ego’s. Zo is er onder andere werk te zien van ene Pablo Escobar.”

“Het toppunt van mijn ijdelheid vind je in een glazen schaaltje waarin snoepjes zitten met mijn beeltenis erop”

Fabienne Staelens exposeert mee. “Ik heb een glazen oester gemaakt maar de parel vervangen door een pil. Ik werk de laatste jaren vaak rond medicatie. Pillen nemen in onze maatschappij een steeds belangrijkere plaats in, waardoor vaak niet meer naar de oorzaak van de medische problemen wordt gekeken. Om het nog wat ijdeler te maken heb ik ook een aantal novenenkaarsen gemaakt met mijn hoofd erop.”

Leuk thema

Ook Hilde Ketels toont zich van haar ijdelste kant: “Ik vond het meteen een heel leuk thema en heb me er helemaal in gesmeten. Zo zie je een masker waarbij de kin geforceerd is vastgezet, zodat je de anderen enkel vanuit de hoogte kunt bekijken. Het toppunt van mijn ijdelheid vind je in een glazen schaaltje waarin snoepjes zitten met mijn beeltenis erop.”