Kunstwerk in Sint-Amandskerk Ingelmunster nodigt uit tot verstilling

Tot zondag 13 november kan je een nieuw kunstwerk ‘Voor altijd ver weg, heel dichtbij’ komen bekijken en stil staan bij de verstilling waartoe het uitnodigt in de Sint-Amandskerk. Dit kunstwerk wordt opgedragen als blijvende herinnering aan zij die tijdens de coronapandemie van ons zijn heengegaan.

Twee jaar geleden kwam in de Sint-Amandskerk een kruisbeeld ongelukkig ten val. Bij nader toezien bleek het herstel van het corpus onmogelijk. Dat alles was de aanleiding om met de kerkraad na te denken over een alternatief achteraan in de kerk voor de begroeting- en afscheidsruimte. Ze waren er vlug uit dat een kunstwerk bij de tijd een mooi gegeven zou zijn.

Een religieus werk dat in expressie afscheid, verdriet, maar ook de hoop toont, die in de christelijke boodschap te vinden is. Het bood de gelegenheid om een actueel kunstwerk binnen te brengen in de kerkruimte, iets wat in de voorbije 140 jaar niet meer is gebeurd.

Queen Elisabeth

In elke tijd wordt het geloof op een andere wijze vertolkt… Expressie verbeeldt in nieuwe vormen en symboliek. Waar de kerkelijke en ook de profane kunst vroeger objectiverend was, is ze vandaag meer beschouwend. Moderne religieuze kunst zet aan het denken over wat een werk ons te vertellen heeft. Soms kunnen wij er ons eigen verhaal in herkennen en als het ware binnentreden.

Het schilderij dat werd onthuld, verbeeldt de af- en aanwezigheid van de geliefde van wie afscheid wordt genomen: ‘Voor altijd ver weg, heel dichtbij.’ Vanuit de duisternis van de dood naar het licht dat de overledene tegemoet treedt. De treurende vrouwen staan mee in het donker gehuld. Rouwen doe je enkel omdat er gehechtheid was. Zoals Queen Elisabeth het ooit verwoordde: “Verdriet is de pijn die we betalen voor liefde.”

Voor dit kunstwerk werd er een beroep gedaan op Claire Vanden Abbeele uit Dendermonde. Vooral in de jaren negentig raakte ze bekend met tal van werken die handelen over afscheid, rouw…

Dood en leven

Maar evenzeer over wat mensen verbindt in het nu en in de toekomst. Claire is een ervaren rouwbegeleider. Naast haar artistieke kwaliteiten schrijft zij ook poëzie en andere teksten. Er verschenen heel wat boeken die haar naam dragen en een ruime oplage kenden. De vele schilderijen van haar hand doen de kleuren spreken, vertellen een verhaal van een zelf doorworsteld innerlijk leven. En haar ervaring met mensen bij de organisatie ‘de Verbinding’ die ze oprichtte naar kinderen en jongeren toe die in een rouwproces vastzitten. Wat ze ervaart bij anderen, wat ze zelf doorleeft, brengt ze in woord en beeld tot leven. Doorheen de jaren heeft ze al talloze mensen begeleid en het ‘leven’ doen terugvinden na het sterven van een geliefde.

Het werk dat de kerkfabriek van haar heeft aangekocht, biedt een variatie aan met indigokleuren en figuren die ons doen binnentreden in een herkenbaar vreemde wereld van dood en leven – en omgekeerd.

Doorheen haar expressieve verbeelding wordt duidelijk: ‘Liefde sterft niet’. Tot zondag 13 november kan je nog het kunstwerk bekijken, beschouwen en stilstaan bij de verstilling waartoe het uitnodigt. In dezelfde tijdsperiode zijn er nog enkele werken van haar te zien in een kleine tentoonstelling.

Dit kunstwerk wordt opgedragen als blijvende herinnering aan zij die tijdens de coronaperiode van ons zijn heengegaan.