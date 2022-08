Kunstwerk ‘Drie Zwijnen’ van beeldhouwer Dirk Michiels krijgt vaste stek op Vissersplein

Ter gelegenheid van de driedaagse Vishappening op het Vissersplein in Oostende werd vorig jaar, eind augustus, een monument van beeldhouwer Dirk Michiels ingehuldigd. Het Vissersplein kreeg vroeger de naam van ‘Zwienemarkt’. Een grote kabeljauw werd in de volksmond een ‘zwien’ genoemd en vandaar komt het idee om het plein met een blijvend aandenken, El Mattodimare’, te plaatsen.

Vorig jaar kreeg het monument voorlopig een plaats op het terras van Taverne ’t Zeezotje. Uitbater Enrico Ricciolini is een goede vriend van Dirk Michiels. Blijkbaar heeft het heel wat tijd gevergd voor een definitieve ‘stek’ gevonden werd voor de ‘Drie Zwijnen’. Uiteindelijk werd de moeilijke knoop doorgehakt en kreeg het monument een plaats op het voetpad, voor het Vissersplein.

Woensdagmiddag werd ‘El Mattodimare’ ingehuldigd op zijn definitieve plaats in aanwezigheid van schepen Maxim Donck (Samenleven), schepen Bart Plasschaert (Cultuur), meter Doris Klausing, familie, vrienden en kennissen. Beeldhouwer Dirk Michiels is tevreden.

“Samen met mijn vader Gust, en mijn broer Jan deel ik nu de eer om een beeld van mij in eigen stad Oostende te zien blinken. Het monument staat voor het Vissersplein, de Zwienemarkt’, lekker in de wind. Misschien was een plaatsje bij de golfbreker beter geweest. Boven, vooraan op het plein, is er altijd wind. Het beeld beweegt met de wind mee en dan lijkt of de vissen zwemmen. Het monument staat hier ook uitstekend en zal zijn tijd wel meegaan. Het roestvrij staal is bestand tegen weer en onweer.”