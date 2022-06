Kunstwerk Dilia & Luus ingehuldigd

Op het kruispunt van de Bavikhoofsestraat en de Guido Gezellestraat bevindt zich sinds kort het beeldhouwwerk Dilia & Luus. De Ooigemse beeldhouwer-dichter Gilbert Tyberghien schonk het kunstwerk aan de gemeente. “Dilia zou je kunnen zien als een vrouw voor de burgemeester”, lacht hij. Het kunstwerk werd op 19 juni ingehuldigd.

Op het kruispunt staat een bankje waar wandelaars of fietsers even kunnen uitrusten. Sinds kort kan dat naast het beeld van Dilia, die op het bankje zit. Achter haar staat haar dochter Luus. Gilbert maakte de beelden van ytong en polyester en ze werden gepatineerd en gevernist. De kunstenaar liet zich inspireren door de Cycladische kunst. “Op de Griekse Cycladen werden duizenden jaren geleden vrouwelijke vruchtbaarheidsbeeldjes gemaakt, zonder oren of ogen, maar met een grote neus. Deze beeldjes werden beschouwd als de voorlopers van de moderne beeldhouwkunst”, legt hij uit. Ook de Italiaans-Franse schilder-beeldhouwer Amedeo Modigliani is een inspiratiebron voor Gilbert. “Hij creëerde vooral smalle figuren met een specifieke neus”, weet hij.

Heiligen

Dilia en Luus zijn geen courante namen. Ook daar zit bij Gilbert een verhaal achter. Op 13 december 2013 was hij aanwezig op een tentoonstelling in het André Demedtshuis. Op die dag sprak hij schepen Rachida Abid en burgemeester Jan Stevens voor het eerst over de beelden. “13 december is het naamfeest van de Heilige Odilia en de Heilige Lucia. Ik heb de namen gemoderniseerd naar Dilia en Luus. Zij zullen vanaf nu een praatje slaan met voorbijgangers of hen een moment van rust gunnen.” De kunstenaar noemt Dilia licht schertsend ook wel eenseen vrouw voor de burgemeester. Daar kan Jan Stevens hartelijk om lachen. “Ik weet niet meer precies hoe dat verhaal is ontstaan”, blikt hij terug. “Het deed me vooral iets dat we veel buurtbewoners konden ontvangen op de inhuldiging van de beelden. Dilia en Luus geven het perkje een speciale betekenis”, geeft de burgemeester tot slot nog mee. (NVR)