Kunstproject ‘Extended Family’ toont bijzondere portretten in Beernemse bibliotheek

Nog tot en met 24 januari kan je in de bibliotheek van Beernem het kunstproject ‘Extended Family’ van Aäron Willem bekijken. De naar Gent uitgeweken man uit Assebroek schildert al een aantal jaar bijzondere portretten van uiteenlopende profielen over elkaar heen tot er een nieuw gezicht ontstaat.

Naast zijn deeltijdse job als medewerker in de bibliotheek van Schaarbeek werkt Aäron Willem al zijn hele leven als kunstenaar. Na zijn studies filosofie focust hij zich op schilder- en tekenkunst, al experimenteerde hij ook al met andere kunstvormen. “Ik ben al langer met kunst bezig en combineerde dat altijd met een deeltijdse job om financieel onafhankelijk te zijn. Op die manier kan ik zo veel mogelijk tijd aan mijn artistiek werk spenderen.”

Een aantal jaar geleden schilderde hij zijn eerste ‘Extended Family’. Daarbij schildert hij gezichten van verschillende mensen bovenop elkaar tot er een nieuw gezicht ontstaat. “Ik schilder een portret en laat dat drogen. Een dag later schilder ik er een nieuw portret overheen. Wie ik schilder, dat varieert sterk. Dat kan gaan van James Ensor tot iemand die ik op straat tegenkwam. Het gaat van mensen die ik bewonder tot filosofen of familieleden.”

Alles begon met een oproep op sociale media in 2019. Daarbij riep Willem zijn vrienden en kennissen op om foto’s in te sturen. “Die begon ik te verwerken. De eerste reacties waren zeer positief, en inmiddels zit ik aan 83 werken en kwam er zelfs een boek over het project uit. Daarvoor werkte ik samen met Uitgeverij Stichting Kunstboek uit Oostkamp.” Het is zijn meest succesvolle project. “De boodschap achter het werk is dat iedereen op dezelfde manier wordt benaderd. Grote filosofen staan naast mensen uit mijn vriendenkring, het heeft iets heel egalitair. Het project blijft ook doorlopen. Zolang mensen me foto’s bezorgen, blijf ik schilderen.” (AVH)

Wie een foto van zichzelf wil insturen, kan die mailen naar aaronwillem7@gmail.com.